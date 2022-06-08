Приспособление для заточки ножей Jet JE708019

Приспособление для шлифования вдоль кромки на станках JSSG-8-M/JSSG-10 Jet может использоваться на верстаке или удерживаться вручную, но ясно одно: он делает заточку и шлифовку любого лезвия гораздо более удобным процессом. Этот небольшой фиксатор позволяет не просто удерживать затупленный нож, но и сохранять заданный ему угол для более точной и тонкой работы. Приспособление Jet 708019 будет незаменимо при обработке любого металла. Оно сделает лезвие ровным в момент, и продлит срок эксплуатации ножа.

Преимущества приспособления для заточки ножей JET JE708019:

Надежная фиксация;

Функция поддержки заданного угла;

Помощь при заточке и шлифовке;

Облегчает работу с лезвием.

Комплектация: