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Приспособление для заточки ножей Jet JE708019
5.0
2
Найти аналог
Для прочей техники
    Приспособление для заточки ножей Jet JE708019
    Арт. Х124037910
    5.0
    2
    Приспособление для заточки ножей Jet JE708019

      Приспособление для заточки ножей Jet JE708019

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х124037910
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Приспособление для шлифования вдоль кромки на станках JSSG-8-M/JSSG-10 Jet может использоваться на верстаке или удерживаться вручную, но ясно одно: он делает заточку и шлифовку любого лезвия гораздо более удобным процессом. Этот небольшой фиксатор позволяет не просто удерживать затупленный нож, но и сохранять заданный ему угол для более точной и тонкой работы. Приспособление Jet 708019 будет незаменимо при обработке любого металла. Оно сделает лезвие ровным в момент, и продлит срок эксплуатации ножа.

        Преимущества приспособления для заточки ножей JET JE708019:

        • Надежная фиксация;
        • Функция поддержки заданного угла;
        • Помощь при заточке и шлифовке;
        • Облегчает работу с лезвием.

        Комплектация:

        • Устройство для фиксации;
        • Упаковка.