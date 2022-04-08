Рейсмусовая приставка Belmash TD-2000
Арт. X131444
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Напряжение сети, В
|220
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Габариты, мм
|410x330x 230
- Приставка для деревообрабатывающего станка SDM-2000 БЕЛМАШ TD-2000 это полезное дополнительное оборудование, которое предназначено для фиксации и обработки деревянных заготовок. При подключении к двигателю станка, вал приставки приводится в движение, позволяя осуществить фугование деревянного бруса толщиной в десять сантиметров и меньше. Благодаря оснащению приставки составляющими исключительного качества, пильные материалы строгаются бережно, в соответствии с ожиданиями и настройкой мастера. За один проход заготовки через приставку для многофункционального станка СДМ-2000 БЕЛМАШ TD-2000 снимается вплоть до трех миллиметров древесины. Подача материала производится вручную. Стальная пластина обеспечивает скольжение бруса по станку, механизм предотвращения отвода заготовок защищает оператора от травм.
Преимущества приставки рейсмусовой BELMASH TD-2000
- Отдельный фуговальный вал
- Работа совместно со станком
- Надежное оборудование
- Регулировка глубины строгания
- Легкая подача заготовок
- Точная обработка
Комплектация
- Приставка рейсмусовая
- Ограждение ремня
- Ремень
- Шкив
- Шайба регулировочная (2 шт.)
- Шаблон
- Ключ
- Винт с шайбой для крепления шаблона
- Винты с шайбами для крепления приставки к станку (1 комплект)
- Винты для крепления ограждения (4 шт.)
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка