Рейсмусовая приставка Belmash TD-2000

Приставка для деревообрабатывающего станка SDM-2000 БЕЛМАШ TD-2000 это полезное дополнительное оборудование, которое предназначено для фиксации и обработки деревянных заготовок. При подключении к двигателю станка, вал приставки приводится в движение, позволяя осуществить фугование деревянного бруса толщиной в десять сантиметров и меньше. Благодаря оснащению приставки составляющими исключительного качества, пильные материалы строгаются бережно, в соответствии с ожиданиями и настройкой мастера. За один проход заготовки через приставку для многофункционального станка СДМ-2000 БЕЛМАШ TD-2000 снимается вплоть до трех миллиметров древесины. Подача материала производится вручную. Стальная пластина обеспечивает скольжение бруса по станку, механизм предотвращения отвода заготовок защищает оператора от травм.

Преимущества приставки рейсмусовой BELMASH TD-2000

Отдельный фуговальный вал

Работа совместно со станком

Надежное оборудование

Регулировка глубины строгания

Легкая подача заготовок

Точная обработка

Комплектация