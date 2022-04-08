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Рейсмусовая приставка Belmash TD-2000
5.0
2
Найти аналог
Фуговально-рейсмусовые станки
    Рейсмусовая приставка Belmash TD-2000
    Арт. X131444
    5.0
    2
    Рейсмусовая приставка Belmash TD-2000
    Рейсмусовая приставка Belmash TD-2000
    Рейсмусовая приставка Belmash TD-2000
    Рейсмусовая приставка Belmash TD-2000
    Рейсмусовая приставка Belmash TD-2000
    Рейсмусовая приставка Belmash TD-2000
    Рейсмусовая приставка Belmash TD-2000
    Рейсмусовая приставка Belmash TD-2000
      Рейсмусовая приставка Belmash TD-2000
      Рейсмусовая приставка Belmash TD-2000
      Рейсмусовая приставка Belmash TD-2000
      Рейсмусовая приставка Belmash TD-2000
      Рейсмусовая приставка Belmash TD-2000
      Рейсмусовая приставка Belmash TD-2000
      Рейсмусовая приставка Belmash TD-2000
      Рейсмусовая приставка Belmash TD-2000

      Рейсмусовая приставка Belmash TD-2000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131444
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belmash
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Напряжение сети, В
      		220
      Габариты, мм
      		410x330x 230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Приставка для деревообрабатывающего станка SDM-2000 БЕЛМАШ TD-2000 это полезное дополнительное оборудование, которое предназначено для фиксации и обработки деревянных заготовок. При подключении к двигателю станка, вал приставки приводится в движение, позволяя осуществить фугование деревянного бруса толщиной в десять сантиметров и меньше. Благодаря оснащению приставки составляющими исключительного качества, пильные материалы строгаются бережно, в соответствии с ожиданиями и настройкой мастера. За один проход заготовки через приставку для многофункционального станка СДМ-2000 БЕЛМАШ TD-2000 снимается вплоть до трех миллиметров древесины. Подача материала производится вручную. Стальная пластина обеспечивает скольжение бруса по станку, механизм предотвращения отвода заготовок защищает оператора от травм.

        Преимущества приставки рейсмусовой BELMASH TD-2000

        • Отдельный фуговальный вал
        • Работа совместно со станком
        • Надежное оборудование
        • Регулировка глубины строгания
        • Легкая подача заготовок
        • Точная обработка

        Комплектация

        • Приставка рейсмусовая
        • Ограждение ремня
        • Ремень
        • Шкив
        • Шайба регулировочная (2 шт.)
        • Шаблон
        • Ключ
        • Винт с шайбой для крепления шаблона
        • Винты с шайбами для крепления приставки к станку (1 комплект)
        • Винты для крепления ограждения (4 шт.)
        • Руководство по эксплуатации
        • Упаковка