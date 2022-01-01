Привод электрический для механических глубинных вибраторов серии CFX, 12000 об/мин
Арт. 1128530
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Напряжение сети, В
|220
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Реверс
|Нет
- Блок привода Caiman CFX2000 представляет собой электромотор с валом квадратного профиля. К этому валу присоединяется любой из гибких вибраторов серии CFX (в комплект не входят). Внутри гибкого вала находится трос, который приводит в движение эксцентриковый механизм, расположенный внутри вибронаконечника (булавы). Такой инструмент применяется для работ, связанных с уплотнением бетона на стройплощадках и в частных хозяйствах при строительстве фундаментов, стен, опор, колонн, при заливке любых монолитных конструкций.
Преимущества
- Мощный электродвигатель 2 кВт (220V) с защитой от перепадов напряжения
- Двойная изоляция
- Система вентиляции
- Надежный привод
- Высокая прочность
- Простое обслуживание