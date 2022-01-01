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Привод электрический для механических глубинных вибраторов серии CFX, 12000 об/мин
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Приводы к глубинным вибраторам
    Привод электрический для механических глубинных вибраторов серии CFX, 12000 об/мин
    Арт. 1128530
    Привод электрический для механических глубинных вибраторов серии CFX, 12000 об/мин

      Привод электрический для механических глубинных вибраторов серии CFX, 12000 об/мин

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128530

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Напряжение сети, В
      		220
      Реверс
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Блок привода Caiman CFX2000 представляет собой электромотор с валом квадратного профиля. К этому валу присоединяется любой из гибких вибраторов серии CFX (в комплект не входят). Внутри гибкого вала находится трос, который приводит в движение эксцентриковый механизм, расположенный внутри вибронаконечника (булавы). Такой инструмент применяется для работ, связанных с уплотнением бетона на стройплощадках и в частных хозяйствах при строительстве фундаментов, стен, опор, колонн, при заливке любых монолитных конструкций.

        Преимущества

        • Мощный электродвигатель 2 кВт (220V) с защитой от перепадов напряжения
        • Двойная изоляция
        • Система вентиляции
        • Надежный привод
        • Высокая прочность
        • Простое обслуживание