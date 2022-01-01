Привод электрический для механических глубинных вибраторов серии CFX, 12000 об/мин

Преимущества

Мощный электродвигатель 2 кВт (220V) с защитой от перепадов напряжения

Двойная изоляция

Система вентиляции

Надежный привод

Высокая прочность

Простое обслуживание

Блок привода Caiman CFX2000 представляет собой электромотор с валом квадратного профиля. К этому валу присоединяется любой из гибких вибраторов серии CFX (в комплект не входят). Внутри гибкого вала находится трос, который приводит в движение эксцентриковый механизм, расположенный внутри вибронаконечника (булавы). Такой инструмент применяется для работ, связанных с уплотнением бетона на стройплощадках и в частных хозяйствах при строительстве фундаментов, стен, опор, колонн, при заливке любых монолитных конструкций.