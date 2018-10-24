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Привязь Спецодежда 2000 ППЛ-32, УПС 2ГЖ
5.0
1
2 240 ₽
Монтажные пояса
    Привязь Спецодежда 2000 ППЛ-32, УПС 2ГЖ
    Арт. Ю00000001126
    5.0
    1
    Привязь Спецодежда 2000 ППЛ-32, УПС 2ГЖ

      Привязь Спецодежда 2000 ППЛ-32, УПС 2ГЖ

      2 240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000001126
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Спецодежда 2000
      Вид
      		страховочная привязь
      Вес, кг
      		2
      Все характеристики
      2 240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Спецодежда 2000 ППЛ-32 УПС 2ГЖ предназначена для защиты рабочего в качестве страховочной и удерживающей привязи во время работы на высотных конструкциях или на глубине в разного рода резервуарах, колодцах и замкнутых пространствах. Пояс является одной из щадящих систем, обеспечивающих безопасный труд при возникновении динамической и статической нагрузки. Это надежная спецпривязь, изготовленная из прочнейшего полиэфирного волокна, которая гарантирует безопасность при использовании. Конструкция привязи 2000 ППЛ-32 устроена таким образом, что она не только может изменять охват тела человека, но и испытывать нагрузку от пятнадцати тысяч Ньютонов и выше. Она универсальна, и может применяться в самых разных профессиональных областях от строительства и до спелеологии.

        Преимущества Привязь Спецодежда 2000 ППЛ-32:

        • Крепкая;
        • Износостойкая;
        • Надежная;
        • Щадящая.

        Комплектация:

        • Пояс страховочный;
        • Упаковка.