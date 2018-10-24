Привязь Спецодежда 2000 ППЛ-32, УПС 2ГЖ

Спецодежда 2000 ППЛ-32 УПС 2ГЖ предназначена для защиты рабочего в качестве страховочной и удерживающей привязи во время работы на высотных конструкциях или на глубине в разного рода резервуарах, колодцах и замкнутых пространствах. Пояс является одной из щадящих систем, обеспечивающих безопасный труд при возникновении динамической и статической нагрузки. Это надежная спецпривязь, изготовленная из прочнейшего полиэфирного волокна, которая гарантирует безопасность при использовании. Конструкция привязи 2000 ППЛ-32 устроена таким образом, что она не только может изменять охват тела человека, но и испытывать нагрузку от пятнадцати тысяч Ньютонов и выше. Она универсальна, и может применяться в самых разных профессиональных областях от строительства и до спелеологии.

Преимущества Привязь Спецодежда 2000 ППЛ-32:

Крепкая;

Износостойкая;

Надежная;

Щадящая.

Комплектация: