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Пробка бака Stihl 017/018 MS170/180 1130 350 0500
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Пробка бака Stihl 017/018 MS170/180 1130 350 0500
Крышки и пробки
Пробка бака Stihl 017/018 MS170/180 1130 350 0500
Арт. X3873363
Пробка бака Stihl 017/018 MS170/180 1130 350 0500
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Арт. X3873363
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Описание
Запорное устройство топливного и масляного бака в сборе. Используется в бензопилах Stihl 017, 018, 019 T, MS 170, MS 180, MS 180 C, MS 190 T, MS 191 T.
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы