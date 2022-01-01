Прочистное устройство Домочист М10-15 ПРО

Преимущества

Долгий срок службы

Профессиональный инструмент

Встроенные подшипники для удобства вращения рукоятки

Прочистите засор любой сложности

Прочистное устройство Домочист М10-15 является профессиональным инструментом для устранения засоров любой сложности. Оно имеет устойчивую конструкцию. Барабан надежно защищен от коррозии, что значительно продлевает срок службы изделия. Трос длиной 15 метров имеет спираль со стальным внутренним сердечником для дополнительной жесткости, что обеспечивает большую эффективность в работе.