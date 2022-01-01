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Прочистное устройство Домочист М10-15 ПРО
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Для прочей техники
    Прочистное устройство Домочист М10-15 ПРО
    Арт. X169120728
    Прочистное устройство Домочист М10-15 ПРО

      Прочистное устройство Домочист М10-15 ПРО

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169120728

      Характеристики

      Производитель
      		Домочист
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Прочистное устройство Домочист М10-15 является профессиональным инструментом для устранения засоров любой сложности. Оно имеет устойчивую конструкцию. Барабан надежно защищен от коррозии, что значительно продлевает срок службы изделия. Трос длиной 15 метров имеет спираль со стальным внутренним сердечником для дополнительной жесткости, что обеспечивает большую эффективность в работе.

        Преимущества

        • Долгий срок службы
        • Профессиональный инструмент
        • Встроенные подшипники для удобства вращения рукоятки
        • Прочистите засор любой сложности