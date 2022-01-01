Преимущества

Высококачественные цифровые зонды и концепция интеллектуальной калибровки

Настройка систем ОВК и аттестация рабочих мест в соответствии с требованиями стандартов

Современный трекпад и графический дисплей

Быстрое и простое создание профессиональных отчетов с помощью нового ПО для ПК

Внесён в Госреестр СИ

Ультрасовременная технология для профессионалов сектора ОВК testo 480 обеспечивает всестороннюю поддержку инженерам- консультантам, экспертам в области климата, специалистам по техническому и сервисному обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха. С помощью всего одной измерительной технологии в сочетании с соответствующими зондами Вы сможете выполнить измерения таких параметров, как скорость потока, температура, влажность, давление, уровень освещенности, лучистое тепло, степень турбулентности, а также концентрация CO2! Слишком высокая температура или наличие сквозняка на рабочем месте могут указывать на некорректную настройку системы вентиляции и кондиционирования воздуха. С новым прибором для измерений в системах ОВКВ testo 480, Вы можете с легкостью выполнить настройку систем в соответствии с требованиями стандартов. Зарегистрируйте все необходимые параметры микроклимата жилых и офисных помещений - с оптимальным удобством и в кратчайшие сроки. Интеллектуальные зонды обеспечивают возможность полной комплектации и готовности к решению любой измерительной задачи. С новыми зондами Вы можете положиться на надежность результатов измерений, ведь они оснащены функцией автоматической компенсации отклонений, что обеспечивает безошибочное отображение данных. Цифровые зонды оповестят прибор о приближающихся сроках проведения калибровки.Комплектация: Профессиональный измерительный прибор для систем ВКВ testo 480, вкл. ПО “Easy Climate”, блок питания, USB-кабель и заводской протокол калибровки.