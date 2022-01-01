Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Профессиональный измерительный прибор для систем ВКВ Testo 480
Найти аналог
Гигрометры
    Профессиональный измерительный прибор для систем ВКВ Testo 480
    Арт. geototal_868
    Профессиональный измерительный прибор для систем ВКВ Testo 480

      Профессиональный измерительный прибор для систем ВКВ Testo 480

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_868

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Комнатный
      		Нет
      Портативный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ультрасовременная технология для профессионалов сектора ОВК testo 480 обеспечивает всестороннюю поддержку инженерам- консультантам, экспертам в области климата, специалистам по техническому и сервисному обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха. С помощью всего одной измерительной технологии в сочетании с соответствующими зондами Вы сможете выполнить измерения таких параметров, как скорость потока, температура, влажность, давление, уровень освещенности, лучистое тепло, степень турбулентности, а также концентрация CO2! Слишком высокая температура или наличие сквозняка на рабочем месте могут указывать на некорректную настройку системы вентиляции и кондиционирования воздуха. С новым прибором для измерений в системах ОВКВ testo 480, Вы можете с легкостью выполнить настройку систем в соответствии с требованиями стандартов. Зарегистрируйте все необходимые параметры микроклимата жилых и офисных помещений - с оптимальным удобством и в кратчайшие сроки. Интеллектуальные зонды обеспечивают возможность полной комплектации и готовности к решению любой измерительной задачи. С новыми зондами Вы можете положиться на надежность результатов измерений, ведь они оснащены функцией автоматической компенсации отклонений, что обеспечивает безошибочное отображение данных. Цифровые зонды оповестят прибор о приближающихся сроках проведения калибровки.

        Преимущества

        • Высококачественные цифровые зонды и концепция интеллектуальной калибровки
        • Настройка систем ОВК и аттестация рабочих мест в соответствии с требованиями стандартов
        • Современный трекпад и графический дисплей
        • Быстрое и простое создание профессиональных отчетов с помощью нового ПО для ПК
        • Внесён в Госреестр СИ
        Комплектация: Профессиональный измерительный прибор для систем ВКВ testo 480, вкл. ПО “Easy Climate”, блок питания, USB-кабель и заводской протокол калибровки. Внимание! Все сенсоры и принадлежности, указанные в описании выше, доступны опционально и заказываются отдельно.