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Инвертор сварочный PROFHELPER PRESTIGE 141S в кейсе
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор сварочный PROFHELPER PRESTIGE 141S в кейсе
    Арт. X131102182
    Инвертор сварочный PROFHELPER PRESTIGE 141S в кейсе

      Инвертор сварочный PROFHELPER PRESTIGE 141S в кейсе

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131102182

      Характеристики

      Производитель
      		Profhelper
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		140
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор Prestige предназначен для высококачественной сварки методом MMA. Cерия инверторов PRESTIGE для бытового и полупрофессионального применения, идеально подходят для малых предприятий, гаражных работ и домашнего использования.

        Преимущества

        • Надежность
        • Качество