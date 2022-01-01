Инвертор сварочный PROFHELPER PRESTIGE 141S в кейсе
Арт. X131102182
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Макс. сварочный ток MMA, А
|140
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Сварочный инвертор Prestige предназначен для высококачественной сварки методом MMA. Cерия инверторов PRESTIGE для бытового и полупрофессионального применения, идеально подходят для малых предприятий, гаражных работ и домашнего использования.
Преимущества
- Надежность
- Качество