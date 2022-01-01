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ПРОФИ MIG 175 Digital Инверторный аппарат с цифорвым упр. 00007375
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    ПРОФИ MIG 175 Digital Инверторный аппарат с цифорвым упр. 00007375
    Арт. X131101310
    ПРОФИ MIG 175 Digital Инверторный аппарат с цифорвым упр. 00007375

      ПРОФИ MIG 175 Digital Инверторный аппарат с цифорвым упр. 00007375

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X131101310

      Характеристики

      Родина бренда
      		Россия
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		165
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Антизалипание
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Новый сварочный инвертер MIG 175 Digital ПРОФИ предназначен для профессионального использования. Аппарат мощный, легкий, компактный. Прекрасно подойдёт для сварки легких металлических конструкций, общих ремонтов, ремонтов автомобилей, работы по обслуживанию и монтажу, ремонта в сельскохозяйственных условиях до промышленной работы. Данный инвертор имеет три полноценных метода сварки на профессиональном уровне: Сварка MIG/MAG; Сварка TIG (с контактным зажиганием); Ручная сварка штучными электродами. В инверторном полуавтомате MIG 175 Digital ПРОФИ предусмотрено последовательное переключение полюсов – что оптимально подходит для сварки с использованием самозащитной порошковой проволоки. Применение принципа широтно-импульсной модуляции (ШИМ) обеспечивает удобное и точное управление силой сварочного тока, стабильность и устойчивость горения дуги. 

        Преимущества

        • VRD (выходное напряжение холостого хода)
        • защитой от перегрева
        • защитой от скачков питающего напряжения