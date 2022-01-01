ПРОФИ MIG 175 Digital Инверторный аппарат с цифорвым упр. 00007375
Арт. X131101310
Характеристики
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Родина бренда
|Россия
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Макс. сварочный ток MMA, А
|165
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
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Антизалипание
|Нет
- Новый сварочный инвертер MIG 175 Digital ПРОФИ предназначен для профессионального использования. Аппарат мощный, легкий, компактный. Прекрасно подойдёт для сварки легких металлических конструкций, общих ремонтов, ремонтов автомобилей, работы по обслуживанию и монтажу, ремонта в сельскохозяйственных условиях до промышленной работы. Данный инвертор имеет три полноценных метода сварки на профессиональном уровне: Сварка MIG/MAG; Сварка TIG (с контактным зажиганием); Ручная сварка штучными электродами. В инверторном полуавтомате MIG 175 Digital ПРОФИ предусмотрено последовательное переключение полюсов – что оптимально подходит для сварки с использованием самозащитной порошковой проволоки. Применение принципа широтно-импульсной модуляции (ШИМ) обеспечивает удобное и точное управление силой сварочного тока, стабильность и устойчивость горения дуги.
Преимущества
- VRD (выходное напряжение холостого хода)
- защитой от перегрева
- защитой от скачков питающего напряжения