ПРОФИ MIG 175 Digital Инверторный аппарат с цифорвым упр. 00007375

Преимущества

VRD (выходное напряжение холостого хода)

защитой от перегрева

защитой от скачков питающего напряжения

Новый сварочный инвертер MIG 175 Digital ПРОФИ предназначен для профессионального использования. Аппарат мощный, легкий, компактный. Прекрасно подойдёт для сварки легких металлических конструкций, общих ремонтов, ремонтов автомобилей, работы по обслуживанию и монтажу, ремонта в сельскохозяйственных условиях до промышленной работы. Данный инвертор имеет три полноценных метода сварки на профессиональном уровне: Сварка MIG/MAG; Сварка TIG (с контактным зажиганием); Ручная сварка штучными электродами. В инверторном полуавтомате MIG 175 Digital ПРОФИ предусмотрено последовательное переключение полюсов – что оптимально подходит для сварки с использованием самозащитной порошковой проволоки. Применение принципа широтно-импульсной модуляции (ШИМ) обеспечивает удобное и точное управление силой сварочного тока, стабильность и устойчивость горения дуги.