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Профиль для виброрейки CSVH, длина 3,0 м
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Профили для виброрейки
    Профиль для виброрейки CSVH, длина 3,0 м
    Арт. 1128583
    Профиль для виброрейки CSVH, длина 3,0 м

      Профиль для виброрейки CSVH, длина 3,0 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 1128583

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Длина, мм
      		3000
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профиль Caiman для виброрейки CSVH, длина 3 м позволяет легко и быстро разгладить поверхность бетонной смеси, стяжек или бетонных плит. Не нуждается в направляющих, может работать непосредственно на поверхности бетона.

        Преимущества

        • Такому профилю не нужна направляющая, поэтому он работает по самому бетону, что значительно упрощает и ускоряет процесс работы
        • Конструкция профиля не позволяет бетону налипать на него