Профилегиб Stalex YP-38 с подставкой
Арт. stalex_5960
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|880x260x260
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Класс товара
|полупрофессиональный
- Профилегиб с подставкой Stalex YP-38 373214 выполняет изгиб полосы под углом от 0 до 200 градусов
Преимущества
- Два положения рычага - 60 мм и 90 мм до основания серьги
- Максимальный размер заготовки из низкоуглеродистой стали - 8х32 мм, 6х50 мм
- Простая настройка
- Устойчивая к износу металлическая конструкция
- Долгий срок службы