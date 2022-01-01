Профилегиб Stalex YP-38 с подставкой

Преимущества

Два положения рычага - 60 мм и 90 мм до основания серьги

Максимальный размер заготовки из низкоуглеродистой стали - 8х32 мм, 6х50 мм

Простая настройка

Устойчивая к износу металлическая конструкция

Долгий срок службы

Профилегиб с подставкой Stalex YP-38 373214 выполняет изгиб полосы под углом от 0 до 200 градусов