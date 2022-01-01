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Профилегиб Stalex YP-38 с подставкой
Найти аналог
Трубогибочные станки
    Профилегиб Stalex YP-38 с подставкой
    Арт. stalex_5960
    Профилегиб Stalex YP-38 с подставкой

      Профилегиб Stalex YP-38 с подставкой

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_5960

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		880x260x260
      Класс товара
      		полупрофессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профилегиб с подставкой Stalex YP-38 373214 выполняет изгиб полосы под углом от 0 до 200 градусов

        Преимущества

        • Два положения рычага - 60 мм и 90 мм до основания серьги
        • Максимальный размер заготовки из низкоуглеродистой стали - 8х32 мм, 6х50 мм
        • Простая настройка
        • Устойчивая к износу металлическая конструкция
        • Долгий срок службы