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Бетономешалка Профмаш Б 120, чугунный венец, раствор 40 л, вес 38,5 кг
18 200 ₽
Бетономешалки
  • Персональная скидка
Бетономешалка Профмаш Б 120
Арт. О00000014497
Бетономешалка Профмаш Б 120, чугунный венец, раствор 40 л, вес 38,5 кг
Бетономешалка Профмаш Б 120, чугунный венец, раствор 40 л, вес 38,5 кг
Бетономешалка Профмаш Б 120, чугунный венец, раствор 40 л, вес 38,5 кг
Бетономешалка Профмаш Б 120, чугунный венец, раствор 40 л, вес 38,5 кг
Бетономешалка Профмаш Б 120, чугунный венец, раствор 40 л, вес 38,5 кг
  • Персональная скидка
Бетономешалка Профмаш Б 120, чугунный венец, раствор 40 л, вес 38,5 кг
Бетономешалка Профмаш Б 120, чугунный венец, раствор 40 л, вес 38,5 кг
Бетономешалка Профмаш Б 120, чугунный венец, раствор 40 л, вес 38,5 кг
Бетономешалка Профмаш Б 120, чугунный венец, раствор 40 л, вес 38,5 кг
Бетономешалка Профмаш Б 120, чугунный венец, раствор 40 л, вес 38,5 кг

Бетономешалка Профмаш Б 120

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18 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
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  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
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    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно
Арт. О00000014497

Характеристики

Производитель
Профмаш
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
1098x695x1212
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
18 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бетономешалка с чугунным венцом ПРОФМАШ Б-120 представляет собой необходимое оборудование для проведения ремонтных или строительных работ. Модель оснащена фиксатором для штурвала, что позволяет настроить работу максимально удобно для конкретной ситуации. Для облегчения транспортировки используются колеса диаметром 160 мм. Наличие собственной вилки позволяет подключать смеситель непосредственно в розетку, не используя удлинители. Для работы требуется напряжение 220 В

    Преимущества

    • Оснащен сетевой вилкой
    • Длительный срок службы
    • Удобная системы опрокидывания