Бетономешалка Профмаш Б 120, чугунный венец, раствор 40 л, вес 38,5 кг

Преимущества

Бетономешалка с чугунным венцом ПРОФМАШ Б-120 представляет собой необходимое оборудование для проведения ремонтных или строительных работ. Модель оснащена фиксатором для штурвала, что позволяет настроить работу максимально удобно для конкретной ситуации. Для облегчения транспортировки используются колеса диаметром 160 мм. Наличие собственной вилки позволяет подключать смеситель непосредственно в розетку, не используя удлинители. Для работы требуется напряжение 220 В