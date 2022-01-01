Бетономешалка Профмаш Б 140, чугунный венец, вес 45,1 кг, мощность 600 вт

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Бетономешалка Профмаш Б 140
Арт. О00000014498
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1181x695x1337
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Частота, Гц
|50
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- Бетономешалка с чугунным венцом ПРОФМАШ Б-140 используется при проведении ремонтных работ любой сложности, а также на строительных площадках. Модель оснащена фиксатором для штурвала, что позволяет настроить работу наиболее удобно для конкретной ситуации. Зубчато-ременная передача обеспечивает полный перевод энергии от двигателя к барабану. Наличие колес диаметром 160 мм позволяет перемещать бетономешалку по строительной площадке без особых затруднений
Преимущества
- Оснащен сетевой вилкой
- Длительный срок службы
- Удобная системы опрокидывания