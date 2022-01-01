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Бетономешалка Профмаш Б 140, чугунный венец, вес 45,1 кг, мощность 600 вт
20 100 ₽
Бетономешалки
  • Персональная скидка
Бетономешалка Профмаш Б 140
Арт. О00000014498
Бетономешалка Профмаш Б 140, чугунный венец, вес 45,1 кг, мощность 600 вт
Бетономешалка Профмаш Б 140, чугунный венец, вес 45,1 кг, мощность 600 вт
Бетономешалка Профмаш Б 140, чугунный венец, вес 45,1 кг, мощность 600 вт
Бетономешалка Профмаш Б 140, чугунный венец, вес 45,1 кг, мощность 600 вт
Бетономешалка Профмаш Б 140, чугунный венец, вес 45,1 кг, мощность 600 вт
  • Персональная скидка
Бетономешалка Профмаш Б 140, чугунный венец, вес 45,1 кг, мощность 600 вт
Бетономешалка Профмаш Б 140, чугунный венец, вес 45,1 кг, мощность 600 вт
Бетономешалка Профмаш Б 140, чугунный венец, вес 45,1 кг, мощность 600 вт
Бетономешалка Профмаш Б 140, чугунный венец, вес 45,1 кг, мощность 600 вт
Бетономешалка Профмаш Б 140, чугунный венец, вес 45,1 кг, мощность 600 вт

Бетономешалка Профмаш Б 140

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20 100 ₽
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12 месяцев гарантии
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    из 2 магазинов, бесплатно
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    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно
Арт. О00000014498

Характеристики

Производитель
Профмаш
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
1181x695x1337
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
20 100 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бетономешалка с чугунным венцом ПРОФМАШ Б-140 используется при проведении ремонтных работ любой сложности, а также на строительных площадках. Модель оснащена фиксатором для штурвала, что позволяет настроить работу наиболее удобно для конкретной ситуации. Зубчато-ременная передача обеспечивает полный перевод энергии от двигателя к барабану. Наличие колес диаметром 160 мм позволяет перемещать бетономешалку по строительной площадке без особых затруднений

    Преимущества

    • Оснащен сетевой вилкой
    • Длительный срок службы
    • Удобная системы опрокидывания