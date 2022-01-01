Бетономешалка Профмаш Б 140, чугунный венец, вес 45,1 кг, мощность 600 вт

Преимущества

Бетономешалка с чугунным венцом ПРОФМАШ Б-140 используется при проведении ремонтных работ любой сложности, а также на строительных площадках. Модель оснащена фиксатором для штурвала, что позволяет настроить работу наиболее удобно для конкретной ситуации. Зубчато-ременная передача обеспечивает полный перевод энергии от двигателя к барабану. Наличие колес диаметром 160 мм позволяет перемещать бетономешалку по строительной площадке без особых затруднений