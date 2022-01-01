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Бетономешалка Профмаш Б 180, чугунный венец
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Бетономешалки
    Бетономешалка Профмаш Б 180, чугунный венец
    Арт. О00000014499
    Бетономешалка Профмаш Б 180, чугунный венец
    Бетономешалка Профмаш Б 180, чугунный венец
    Бетономешалка Профмаш Б 180, чугунный венец
    Бетономешалка Профмаш Б 180, чугунный венец
    Бетономешалка Профмаш Б 180, чугунный венец
    Бетономешалка Профмаш Б 180, чугунный венец
      Бетономешалка Профмаш Б 180, чугунный венец
      Бетономешалка Профмаш Б 180, чугунный венец
      Бетономешалка Профмаш Б 180, чугунный венец
      Бетономешалка Профмаш Б 180, чугунный венец
      Бетономешалка Профмаш Б 180, чугунный венец
      Бетономешалка Профмаш Б 180, чугунный венец

      Бетономешалка Профмаш Б 180, чугунный венец

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000014499

      Характеристики

      Производитель
      		Профмаш
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1220x700x1360
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бетономешалка с чугунным венцом ПРОФМАШ Б-180 тщательно перемешивает все компоненты, что позволяет получить на выходе до 90 литров качественного строительного раствора. Чугунный венец отличается высокой надежностью. Ножной привод фиксации положения барабана обеспечивает удобство пользователя при эксплуатации. Порошковое окрашивание корпуса с последующим спеканием предотвращает появление коррозии и придает эстетический вид модели, сохраняющийся на протяжении нескольких лет эксплуатации

        Преимущества

        • Чугунный венец
        • Простота в эксплуатации и сборке
        • Зубчатый приводной ремень обеспечивает высокий КПД и способствует энергосбережению
        • 7 уровней фиксации барабана
        • Высокая коррозиестойкость
        • Диаметр колес - 160 мм