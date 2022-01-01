Бетономешалка Профмаш Б 180, чугунный венец

Бетономешалка с чугунным венцом ПРОФМАШ Б-180 тщательно перемешивает все компоненты, что позволяет получить на выходе до 90 литров качественного строительного раствора. Чугунный венец отличается высокой надежностью. Ножной привод фиксации положения барабана обеспечивает удобство пользователя при эксплуатации. Порошковое окрашивание корпуса с последующим спеканием предотвращает появление коррозии и придает эстетический вид модели, сохраняющийся на протяжении нескольких лет эксплуатации

Преимущества