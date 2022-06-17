Чашечная жгутовая щетка Профоснастка Мастер №21
Арт. О00000007177
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|щетка для УШМ
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Назначение по материалу
|металл
- Щетка чашечная Мастер 021 Профоснастка 20102001 предназначена для угловой шлифовальной машины. Применяется для жестких и агрессивных зачистных работ на больших поверхностях. Щетка имеет стальную витую проволоку. Диаметр проволоки – 0.5 мм. Максимальное количество оборотов – 12500 об/мин.