Чашечная жгутовая щетка Профоснастка Мастер №21

Щетка чашечная Мастер 021 Профоснастка 20102001 предназначена для угловой шлифовальной машины. Применяется для жестких и агрессивных зачистных работ на больших поверхностях. Щетка имеет стальную витую проволоку. Диаметр проволоки – 0.5 мм. Максимальное количество оборотов – 12500 об/мин.