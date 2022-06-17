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Чашечная жгутовая щетка Профоснастка Мастер №21
5.0
2
390 ₽
Чашечные корщетки для УШМ
    Чашечная жгутовая щетка Профоснастка Мастер №21
    Арт. О00000007177
    5.0
    2
    Чашечная жгутовая щетка Профоснастка Мастер №21
    Чашечная жгутовая щетка Профоснастка Мастер №21
    Чашечная жгутовая щетка Профоснастка Мастер №21
      Чашечная жгутовая щетка Профоснастка Мастер №21
      Чашечная жгутовая щетка Профоснастка Мастер №21
      Чашечная жгутовая щетка Профоснастка Мастер №21

      Чашечная жгутовая щетка Профоснастка Мастер №21

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007177
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Профоснастка
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		щетка для УШМ
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Щетка чашечная Мастер 021 Профоснастка 20102001 предназначена для угловой шлифовальной машины. Применяется для жестких и агрессивных зачистных работ на больших поверхностях. Щетка имеет стальную витую проволоку. Диаметр проволоки – 0.5 мм. Максимальное количество оборотов – 12500 об/мин.