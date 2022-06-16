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Метрическая плашка ПрофОснастка Эксперт №17 4341 (М14, 2 мм, Р6М5, HSS, 1 шт.)
5.0
2
418 ₽
Плашки
    Метрическая плашка ПрофОснастка Эксперт №17 4341 (М14, 2 мм, Р6М5, HSS, 1 шт.)
    Арт. X1319060297
    5.0
    2
    Метрическая плашка ПрофОснастка Эксперт №17 4341 (М14, 2 мм, Р6М5, HSS, 1 шт.)
    Метрическая плашка ПрофОснастка Эксперт №17 4341 (М14, 2 мм, Р6М5, HSS, 1 шт.)
      Метрическая плашка ПрофОснастка Эксперт №17 4341 (М14, 2 мм, Р6М5, HSS, 1 шт.)
      Метрическая плашка ПрофОснастка Эксперт №17 4341 (М14, 2 мм, Р6М5, HSS, 1 шт.)

      Метрическая плашка ПрофОснастка Эксперт №17 4341 (М14, 2 мм, Р6М5, HSS, 1 шт.)

      418 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1319060297
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Профоснастка
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		плашка
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      418 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Метрическая плашка Профоснастка Эксперт - резьбонарезной инструмент для нарезания наружной резьбы.

        Преимущества

        • В плашках "ПрофОснастка" используется сталь HSS 4341 твердость 63-66 HRС
        • Отличается высокой твердостью, износоустойчивостью с меньшим радиальным биением и термостойкостью до 600° С