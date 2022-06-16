Метрическая плашка ПрофОснастка Эксперт №17 4341 (М14, 2 мм, Р6М5, HSS, 1 шт.)
Арт. X1319060297
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|плашка
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Направление резьбы
|правое
- Метрическая плашка Профоснастка Эксперт - резьбонарезной инструмент для нарезания наружной резьбы.
Преимущества
- В плашках "ПрофОснастка" используется сталь HSS 4341 твердость 63-66 HRС
- Отличается высокой твердостью, износоустойчивостью с меньшим радиальным биением и термостойкостью до 600° С