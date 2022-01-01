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Сверло по металлу Профоснастка 30202030 Эксперт №350, HSS-G, 2,3 мм
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Сверла по металлу
    Сверло по металлу Профоснастка 30202030 Эксперт №350, HSS-G, 2,3 мм
    Арт. 9013473898
    Сверло по металлу Профоснастка 30202030 Эксперт №350, HSS-G, 2,3 мм

      Сверло по металлу Профоснастка 30202030 Эксперт №350, HSS-G, 2,3 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9013473898

      Характеристики

      Производитель
      		Профоснастка
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сверло ПрофОснастка Эксперт HSS-G M2 TIN, DIN 338 выполнено из высококачественной быстрорежущей инструментальной стали (улучшенный аналог Р6М5). Угол заточки 135 град. - обеспечивает высокую скорость сверления и центровку сверла для твердых сталей, а полная вышлифовка сверла обеспечивает высокое качество обработки стенок отверстий. Благодаря идеальному центрированию сверла, оно отлично работает по выпуклым и вогнутым поверхностям. Покрытие нитрид титана обеспечивает минимальный нагрев сверла и увеличивает ресурс сверления на 30% по сравнению с аналогами без покрытия. 