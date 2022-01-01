Сверло по металлу Профоснастка 30202030 Эксперт №350, HSS-G, 2,3 мм

Сверло ПрофОснастка Эксперт HSS-G M2 TIN, DIN 338 выполнено из высококачественной быстрорежущей инструментальной стали (улучшенный аналог Р6М5). Угол заточки 135 град. - обеспечивает высокую скорость сверления и центровку сверла для твердых сталей, а полная вышлифовка сверла обеспечивает высокое качество обработки стенок отверстий. Благодаря идеальному центрированию сверла, оно отлично работает по выпуклым и вогнутым поверхностям. Покрытие нитрид титана обеспечивает минимальный нагрев сверла и увеличивает ресурс сверления на 30% по сравнению с аналогами без покрытия.