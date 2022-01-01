Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №366, 3,9мм, 1 штука

Преимущества

Сверло спиральное из быстрорежущей стали HSS –G (M2 6542) по DIN 338, аналог P5M5, HRC 63, соответствует ГОСТ 10902-77

Праворежущее спиральное сверло, тип N, угол заточки 135° (предназначен для более твердых материалов и обеспечивает увеличение производительности на 40% по сравнению с углом 118°), крестообразная подточка по DIN 1412 C, допуск на диаметр h8, не требуется предварительное кернение

Диаметр хвостовика соответствует диаметру сверления, цвет сверла – желто - золотой, покрытие нитрид титана. Покрытие TIN препятствует быстрому нагреву при сверлении, что обеспечивает увеличение ресурса на 15-20% от аналогичного без покрытия

2 режущие кромки, цилиндрический хвостовик, 2 спирали, полностью шлифованные

Сверло ПрофОснастка серия Эксперт по металлу. Сверло преимущественно предназначено для обработки металлов с твердостью 900 - 1100 МPa, (чугун, средне- и высокоуглеродистые стали). Может ограниченно применяться для сверления нержавейки на минимальных скоростях и при обязательном использовании СОЖ. Ресурс использования на любых металлах увеличивается многократно при использовании СОЖ.