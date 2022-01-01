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Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №396, 6,9 мм, 1 штука
89 ₽
Сверла по металлу
    Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №396, 6,9 мм, 1 штука
    Арт. 9013473875
    Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №396, 6,9 мм, 1 штука

      Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №396, 6,9 мм, 1 штука

      89 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 9013473875

      Характеристики

      Производитель
      		Профоснастка
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		6
      Все характеристики
      89 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло ПрофОснастка Эксперт HSS-G M2 TIN, DIN 338 выполнено из высококачественной быстрорежущей инструментальной стали (улучшенный аналог Р6М5). Угол заточки 135 град. - обеспечивает высокую скорость сверления и центровку сверла для твердых сталей, а полная вышлифовка сверла обеспечивает высокое качество обработки стенок отверстий. Благодаря идеальному центрированию сверла, оно отлично работает по выпуклым и вогнутым поверхностям. Покрытие нитрид титана обеспечивает минимальный нагрев сверла и увеличивает ресурс сверления на 30% по сравнению с аналогами без покрытия. 

        Преимущества:

        • Высококачественная быстрорежущая инструментальная сталь
        • Угол заточки 135 град. - обеспечивает высокую скорость сверления и центровку сверла для твердых сталей, а полная вышлифовка сверла обеспечивает высокое качество обработки стенок отверстий.
        • Благодаря идеальному центрированию сверла, оно отлично работает по выпуклым и вогнутым поверхностям
        • Покрытие нитрид титана обеспечивает минимальный нагрев сверла и увеличивает ресурс сверления на 30% по сравнению с аналогами без покрытия