Сверло по металлу Профоснастка Эксперт №396, 6,9 мм, 1 штука
Арт. 9013473875
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|6
- Сверло ПрофОснастка Эксперт HSS-G M2 TIN, DIN 338 выполнено из высококачественной быстрорежущей инструментальной стали (улучшенный аналог Р6М5). Угол заточки 135 град. - обеспечивает высокую скорость сверления и центровку сверла для твердых сталей, а полная вышлифовка сверла обеспечивает высокое качество обработки стенок отверстий. Благодаря идеальному центрированию сверла, оно отлично работает по выпуклым и вогнутым поверхностям. Покрытие нитрид титана обеспечивает минимальный нагрев сверла и увеличивает ресурс сверления на 30% по сравнению с аналогами без покрытия.
Преимущества:
- Высококачественная быстрорежущая инструментальная сталь
- Угол заточки 135 град. - обеспечивает высокую скорость сверления и центровку сверла для твердых сталей, а полная вышлифовка сверла обеспечивает высокое качество обработки стенок отверстий.
- Благодаря идеальному центрированию сверла, оно отлично работает по выпуклым и вогнутым поверхностям
- Покрытие нитрид титана обеспечивает минимальный нагрев сверла и увеличивает ресурс сверления на 30% по сравнению с аналогами без покрытия