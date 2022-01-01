Профоснастка Круг отрезной №14 150*1,6*22,23 Мастер
Арт. X131725178
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|отрезной круг
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Назначение по материалу
|металл
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Диаметр, мм
|150
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Толщина, мм
|1.6
- Абразивные отрезные диски (круги) ТИП 41 (плоские) серии Мастер предназначены для обработки изделий из металла (прутков, арматуры, уголков и других профилей). Не предназначены для обработки нержавейки, цветных металлов, камня. Устанавливаются на УШМ (болгарки).Отличаются между собой внешним диаметром, величиной посадочного отверстия, толщиной и твердостью рабочей части, скоростью резания. Применяются в быту, в строительных и ремонтных работах. Наилучшим образом сочетают производительность, скорость пиления и качество резания.
Преимущества
- Производительность
- Мягкий рез