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Профоснастка Круг отрезной №14 150*1,6*22,23 Мастер
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Отрезные круги по металлу
    Профоснастка Круг отрезной №14 150*1,6*22,23 Мастер
    Арт. X131725178

      Профоснастка Круг отрезной №14 150*1,6*22,23 Мастер

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131725178

      Характеристики

      Производитель
      		Профоснастка
      Тип оборудования
      		отрезной круг
      Назначение по материалу
      		металл
      Диаметр, мм
      		150
      Толщина, мм
      		1.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Абразивные отрезные диски (круги) ТИП 41 (плоские) серии Мастер предназначены для обработки изделий из металла (прутков, арматуры, уголков и других профилей). Не предназначены для обработки нержавейки, цветных металлов, камня. Устанавливаются на УШМ (болгарки).Отличаются между собой внешним диаметром, величиной посадочного отверстия, толщиной и твердостью рабочей части, скоростью резания. Применяются в быту, в строительных и ремонтных работах. Наилучшим образом сочетают производительность, скорость пиления и качество резания.

        Преимущества

        • Производительность
        • Мягкий рез