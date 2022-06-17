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Машинно-ручной однопроходный Метчик ПрофОснастка Мастер №39 4341 (M14, 2 мм, HSS)
5.0
2
241 ₽
Метчики
    Машинно-ручной однопроходный Метчик ПрофОснастка Мастер №39 4341 (M14, 2 мм, HSS)
    Арт. X13190603165
    5.0
    2
    Машинно-ручной однопроходный Метчик ПрофОснастка Мастер №39 4341 (M14, 2 мм, HSS)
    Машинно-ручной однопроходный Метчик ПрофОснастка Мастер №39 4341 (M14, 2 мм, HSS)
    Машинно-ручной однопроходный Метчик ПрофОснастка Мастер №39 4341 (M14, 2 мм, HSS)
      Машинно-ручной однопроходный Метчик ПрофОснастка Мастер №39 4341 (M14, 2 мм, HSS)
      Машинно-ручной однопроходный Метчик ПрофОснастка Мастер №39 4341 (M14, 2 мм, HSS)
      Машинно-ручной однопроходный Метчик ПрофОснастка Мастер №39 4341 (M14, 2 мм, HSS)

      Машинно-ручной однопроходный Метчик ПрофОснастка Мастер №39 4341 (M14, 2 мм, HSS)

      241 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13190603165
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Профоснастка
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		метчик
      Направление резьбы
      		правое
      Все характеристики
      241 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Метчик M14x2 HSS 4341 прямой ПрофОснастка №39 арт. 50111039 выполнен по ISO 529 (аналог ГОСТ 3266-81), правый, точность 6H, предназначен для сквозных и глухих отверстий. Прямая канавка обеспечивает легкий отвод стружки при обязательном использовании СОЖ.

        Преимущества

        • Ресурс использования на любых металлах многократно увеличивается при использовании СОЖ
        • Общая длина метчика 95 мм, длина режущей части 30 мм, диаметр хвостовика 11,2 мм, посадочный квадрат 9 мм