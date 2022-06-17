Машинно-ручной однопроходный Метчик ПрофОснастка Мастер №39 4341 (M14, 2 мм, HSS)

Преимущества

Ресурс использования на любых металлах многократно увеличивается при использовании СОЖ

Общая длина метчика 95 мм, длина режущей части 30 мм, диаметр хвостовика 11,2 мм, посадочный квадрат 9 мм

Метчик M14x2 HSS 4341 прямой ПрофОснастка №39 арт. 50111039 выполнен по ISO 529 (аналог ГОСТ 3266-81), правый, точность 6H, предназначен для сквозных и глухих отверстий. Прямая канавка обеспечивает легкий отвод стружки при обязательном использовании СОЖ.