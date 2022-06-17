Машинно-ручной однопроходный Метчик ПрофОснастка Мастер №39 4341 (M14, 2 мм, HSS)
Арт. X13190603165
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|метчик
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Направление резьбы
|правое
- Метчик M14x2 HSS 4341 прямой ПрофОснастка №39 арт. 50111039 выполнен по ISO 529 (аналог ГОСТ 3266-81), правый, точность 6H, предназначен для сквозных и глухих отверстий. Прямая канавка обеспечивает легкий отвод стружки при обязательном использовании СОЖ.
Преимущества
- Ресурс использования на любых металлах многократно увеличивается при использовании СОЖ
- Общая длина метчика 95 мм, длина режущей части 30 мм, диаметр хвостовика 11,2 мм, посадочный квадрат 9 мм