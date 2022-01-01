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Щетка дисковая цилиндрическая со жгутовой стальной проволокой Профоснастка Мастер 076, 20108002
520 ₽
Дисковые корщетки для УШМ
    Щетка дисковая цилиндрическая со жгутовой стальной проволокой Профоснастка Мастер 076, 20108002
    Арт. О00000035512
    Щетка дисковая цилиндрическая со жгутовой стальной проволокой Профоснастка Мастер 076, 20108002
    Щетка дисковая цилиндрическая со жгутовой стальной проволокой Профоснастка Мастер 076, 20108002
      Щетка дисковая цилиндрическая со жгутовой стальной проволокой Профоснастка Мастер 076, 20108002
      Щетка дисковая цилиндрическая со жгутовой стальной проволокой Профоснастка Мастер 076, 20108002

      Щетка дисковая цилиндрическая со жгутовой стальной проволокой Профоснастка Мастер 076, 20108002

      520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000035512

      Характеристики

      Производитель
      		Профоснастка
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		щетка для УШМ
      Вес, кг
      		0.18
      Все характеристики
      520 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить