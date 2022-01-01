Щетка дисковая цилиндрическая со жгутовой стальной проволокой Профоснастка Мастер 076, 20108002

Преимущества

Щетка имеет один ряд стальной витой проволоки

Щетка дисковая цилиндрическая Мастер 076 Профоснастка 20108002 предназначена для угловых шлифовальных машин и заточных станков. Применяется для обработки сварных швов, окалин и ржавчины.