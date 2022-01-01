Щетка дисковая цилиндрическая со жгутовой стальной проволокой Профоснастка Мастер 076, 20108002
Арт. О00000035512
Щетка дисковая цилиндрическая со жгутовой стальной проволокой Профоснастка Мастер 076, 20108002
Арт. О00000035512
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|щетка для УШМ
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Вес, кг
|0.18
- Щетка дисковая цилиндрическая Мастер 076 Профоснастка 20108002 предназначена для угловых шлифовальных машин и заточных станков. Применяется для обработки сварных швов, окалин и ржавчины.
Преимущества
- Щетка имеет один ряд стальной витой проволоки