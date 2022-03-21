Проход через наружную стену Viessmann, 60/100 мм
Арт. X13050452
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Внешний диаметр, мм
|100
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Количество предметов, шт
|1
- Коаксиальный дымоход Viessmann DN 60/100 мм LAS для подключения через наружную стену против обледенения. Применяется для конденсационных котлов. Предназначен для регионов с расчетной температурой отопления ниже -15°С. Коаксиальный дымоход выполняет одновременно две функции: отвод продуктов сгорания от котла и подачу в него наружного воздуха для поддержания горения. Коаксиальный дымоход представляет собой конструкцию типа «труба в трубе». По внутренней трубе от котла отводятся дымовые газы, а по каналу между внутренней и наружной трубой – подводится наружный воздух для поддержания горения топлива.
Преимущества
- Внутренняя труба выполнена из высококачественного алюминия
- Внутренняя труба центрирована в наружной специальными стальными распорками
- Простой монтаж