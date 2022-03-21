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Проход через наружную стену Viessmann, 60/100 мм
5.0
2
2 500 ₽
Коаксиальный дымоход
    Проход через наружную стену Viessmann, 60/100 мм
    Арт. X13050452
    5.0
    2
    Проход через наружную стену Viessmann, 60/100 мм

      Проход через наружную стену Viessmann, 60/100 мм

      2 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X13050452
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Viessmann
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Внешний диаметр, мм
      		100
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      2 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коаксиальный дымоход Viessmann DN 60/100 мм LAS для подключения через наружную стену против обледенения. Применяется для конденсационных котлов. Предназначен для регионов с расчетной температурой отопления ниже -15°С. Коаксиальный дымоход выполняет одновременно две функции: отвод продуктов сгорания от котла и подачу в него наружного воздуха для поддержания горения. Коаксиальный дымоход представляет собой конструкцию типа «труба в трубе». По внутренней трубе от котла отводятся дымовые газы, а по каналу между внутренней и наружной трубой – подводится наружный воздух для поддержания горения топлива.

        Преимущества

        • Внутренняя труба выполнена из высококачественного алюминия
        • Внутренняя труба центрирована в наружной специальными стальными распорками
        • Простой монтаж