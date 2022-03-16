Прокладка Gardena 901/2901 05300-2000000

Преимущества

Запасные прокладки, входящие в данных комплект, легко устанавливаются, поэтому приобретать новое изделие нет необходимости

Базовая система полива от GARDENA позволяет быстро и легко подсоединять любой поливочный инструмент к шлангу или водопроводному крану. Все элементы легко соединяются и обеспечивают герметичность системы

В комплект прокладок GARDENA входит одна прокладка и три уплотнительных кольца. Прокладки предназначены для резьбовых штуцеров GARDENA (арт. 901-50 и арт. 2901-20). После замены прокладок штуцеры становятся полностью герметичными и не пропускают воду.