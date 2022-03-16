Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Прокладка Gardena 901/2901 05300-2000000
5.0
1
Найти аналог
Прокладки и уплотнения
    Прокладка Gardena 901/2901 05300-2000000
    Арт. X19031850285
    5.0
    1

      Прокладка Gardena 901/2901 05300-2000000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850285
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • В комплект прокладок GARDENA входит одна прокладка и три уплотнительных кольца. Прокладки предназначены для резьбовых штуцеров GARDENA (арт. 901-50 и арт. 2901-20). После замены прокладок штуцеры становятся полностью герметичными и не пропускают воду.

        Преимущества

        • Запасные прокладки, входящие в данных комплект, легко устанавливаются, поэтому приобретать новое изделие нет необходимости
        • Базовая система полива от GARDENA позволяет быстро и легко подсоединять любой поливочный инструмент к шлангу или водопроводному крану. Все элементы легко соединяются и обеспечивают герметичность системы