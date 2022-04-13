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Коническая прокладка Ани Пласт М040, 40 мм
5.0
2
15 ₽
Прокладки и уплотнения
    Коническая прокладка Ани Пласт М040, 40 мм
    Арт. X169252070805
    5.0
    2
    Коническая прокладка Ани Пласт М040, 40 мм

      Коническая прокладка Ани Пласт М040, 40 мм

      15 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X169252070805
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ани Пласт
      Размер, мм
      		40
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      15 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить