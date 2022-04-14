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Паронитовая прокладка Мaster Prof 1 1/2" для 1", амер.
5.0
2
7 ₽
Прокладки и уплотнения
    Паронитовая прокладка Мaster Prof 1 1/2" для 1", амер.
    Арт. X1698203488
    5.0
    2

      Паронитовая прокладка Мaster Prof 1 1/2" для 1", амер.

      7 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1698203488
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		MasterProf
      Размер, дюйм
      		1 1/2
      Материал
      		паронит
      Все характеристики
      7 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Паронитовая прокладка для газа наиболее часто применяется для герметизации стыков в трубах отопления и водоснабжения, насосах различного назначения, а также в системах газоснабжения. В частности, паронитовая прокладка размером 1/2" устанавливается между газовым баллоном и регулятором давления баллонов РДСГ 1-1,2 (Лягушка), квартирный счетчик газа, для герметизации соединения между манометрам (термоманометром) и краном для манометра или демпферной трубкой.

        Преимущества

        • Выдерживает давление до 64 бар и температуру до +450°С
        • Устойчива к резким перепадам давления и температуры в системе