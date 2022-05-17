Паронитовая прокладка 1 1/4" для американки 1" представляет собой деталь, применяемая в целях монтирования на замену сломанным запчастям. Запчасти от марки характеризуются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после их установки можно не переживать за производительность и работоспособность: Прокладки и уплотнения от марки созданы с опорой на высокие стандарты качества.