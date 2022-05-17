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Паронитовая прокладка 1 1/4" для американки 1"
5.0
2
Найти аналог
Прокладки и уплотнения
    Паронитовая прокладка 1 1/4" для американки 1"
    Арт. X169820399
    5.0
    2

      Паронитовая прокладка 1 1/4" для американки 1"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169820399
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Империал
      Размер, дюйм
      		1 1/4
      Материал
      		паронит
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Паронитовая прокладка 1 1/4" для американки 1" представляет собой деталь, применяемая в целях монтирования на замену сломанным запчастям. Запчасти от марки характеризуются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после их установки можно не переживать за производительность и работоспособность: Прокладки и уплотнения от марки созданы с опорой на высокие стандарты качества.