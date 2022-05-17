Паронитовая прокладка 2" для американки 1 1/4" представляет собой запчасть, которая предназначена в целях монтирования на замену износившимся деталям. Комплектующие от марки БЕЗ БРЕНДА (ВЕНДОР) характеризуются устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после того, как их установят у вас не будет поводов волноваться за производительность и работоспособность: Прокладки и уплотнения от торговой марки БЕЗ БРЕНДА (ВЕНДОР) могут похвастаться высоким качеством исполнения.