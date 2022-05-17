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Паронитовая прокладка 2" для американки 1 1/4"
5.0
2
4 ₽
Прокладки и уплотнения
    Паронитовая прокладка 2" для американки 1 1/4"
    Арт. X16982031271
    5.0
    2

      Паронитовая прокладка 2" для американки 1 1/4"

      4 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X16982031271
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Империал
      Размер, дюйм
      		2
      Материал
      		паронит
      Все характеристики
      4 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Паронитовая прокладка 2" для американки 1 1/4" представляет собой запчасть, которая предназначена в целях монтирования на замену износившимся деталям. Комплектующие от марки БЕЗ БРЕНДА (ВЕНДОР) характеризуются устойчивостью к интенсивным нагрузкам: после того, как их установят у вас не будет поводов волноваться за производительность и работоспособность: Прокладки и уплотнения от торговой марки БЕЗ БРЕНДА (ВЕНДОР) могут похвастаться высоким качеством исполнения.