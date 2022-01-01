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Прокладка сантехническая рез. 3/8
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Прокладки и уплотнения
Прокладка сантехническая рез. 3/8
Прокладки и уплотнения
Прокладка сантехническая рез. 3/8
Арт. X16982031569
Прокладка сантехническая рез. 3/8
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Нет в наличии
Арт. X16982031569
Характеристики
Размер, дюйм
3/8
Материал
резина
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Нет в наличии
Описание
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Описание
Описание:
Классическая сантехническая прокладка для бытового водопровода. Изготавливается из листовой пищевой полутвёрдой резины методом штампа. Чаще всего используется с гибкой подводкой в оплётке.
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы
Где купить