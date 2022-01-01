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Прокладка карбюратора Stihl FS36/40/44 4130 129 0900
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Прокладки и уплотнения
    Прокладка карбюратора Stihl FS36/40/44 4130 129 0900
    Арт. X38710044

      Прокладка карбюратора Stihl FS36/40/44 4130 129 0900

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38710044

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Прокладка Stihl карбюратора FS36/40/44 4130 129 0900 представляет собой деталь, используемая с целью монтажа на смену сломанным деталям. Запчасти производства торговой марки STIHL характеризуются долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после их замены вам больше не придется переживать за эффективность: Прокладки и уплотнения производства марки STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы