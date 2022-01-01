Прокладка карбюратора Stihl FS36/40/44 4130 129 0900
- Прокладка Stihl карбюратора FS36/40/44 4130 129 0900 представляет собой деталь, используемая с целью монтажа на смену сломанным деталям. Запчасти производства торговой марки STIHL характеризуются долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после их замены вам больше не придется переживать за эффективность: Прокладки и уплотнения производства марки STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы