Прокладка карбюратора Stihl FS36/40/44 4130 129 0900

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Прокладка Stihl карбюратора FS36/40/44 4130 129 0900 представляет собой деталь, используемая с целью монтажа на смену сломанным деталям. Запчасти производства торговой марки STIHL характеризуются долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после их замены вам больше не придется переживать за эффективность: Прокладки и уплотнения производства марки STIHL могут похвастаться высоким качеством исполнения.