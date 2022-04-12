Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кондиционер для систем отопления АКВАХИМ Master System Al
5.0
2
Найти аналог
Кондиционеры для радиаторов отопления
    Кондиционер для систем отопления АКВАХИМ Master System Al
    Арт. X16910812
    5.0
    2
    Кондиционер для систем отопления АКВАХИМ Master System Al

      Кондиционер для систем отопления АКВАХИМ Master System Al

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910812
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aquarus
      Тип
      		кондиционер
      Количество в упаковке, шт
      		1
      Вес, кг
      		1
      Объем, л
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Master System Al - кондиционер для систем отопления, выполненных с использованием элементов из алюминия и его сплавов. Применяется для промывки систем отопления. В основе разработки инновационного средства «Master system» лежит многолетний опыт работы научных сотрудников компании «Аквахим» на предприятиях различных отраслей промышленности. В результате было создано средство для очистки и последующей защиты системы отопления частных домов и промышленных предприятий от накипи, коррозии, биообрастаний.

        Преимущества

        • Предотвращение сразу двух негативных процессов в системе теплоснабжения: накипеобразование, коррозионные процессы;
        • Отсутствие негативного влияния на резиновые уплотнения и пластиковые детали оборудования;
        • Препятствие вторичному заражению теплоносителя бактериями, микроорганизмами;
        • Является биоразлагаемым и экологичным;
        • Малая периодичность использования;
        • Высокий эффект при использовании;
        • Не требует специальных условий при транспортировке и хранении;
        • Объем: 1 литр.