Кондиционер для систем отопления АКВАХИМ Master System Al
Арт. X16910812
Характеристики
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Производитель
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Тип
|кондиционер
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Количество в упаковке, шт
|1
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Вес, кг
|1
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Объем, л
|1
- Master System Al - кондиционер для систем отопления, выполненных с использованием элементов из алюминия и его сплавов. Применяется для промывки систем отопления. В основе разработки инновационного средства «Master system» лежит многолетний опыт работы научных сотрудников компании «Аквахим» на предприятиях различных отраслей промышленности. В результате было создано средство для очистки и последующей защиты системы отопления частных домов и промышленных предприятий от накипи, коррозии, биообрастаний.
Преимущества
- Предотвращение сразу двух негативных процессов в системе теплоснабжения: накипеобразование, коррозионные процессы;
- Отсутствие негативного влияния на резиновые уплотнения и пластиковые детали оборудования;
- Препятствие вторичному заражению теплоносителя бактериями, микроорганизмами;
- Является биоразлагаемым и экологичным;
- Малая периодичность использования;
- Высокий эффект при использовании;
- Не требует специальных условий при транспортировке и хранении;
- Объем: 1 литр.