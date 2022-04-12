Кондиционер для систем отопления АКВАХИМ Master System Al

Преимущества

Предотвращение сразу двух негативных процессов в системе теплоснабжения: накипеобразование, коррозионные процессы;

Отсутствие негативного влияния на резиновые уплотнения и пластиковые детали оборудования;

Препятствие вторичному заражению теплоносителя бактериями, микроорганизмами;

Является биоразлагаемым и экологичным;

Малая периодичность использования;

Высокий эффект при использовании;

Не требует специальных условий при транспортировке и хранении;

Объем: 1 литр.

Master System Al - кондиционер для систем отопления, выполненных с использованием элементов из алюминия и его сплавов. Применяется для промывки систем отопления. В основе разработки инновационного средства «Master system» лежит многолетний опыт работы научных сотрудников компании «Аквахим» на предприятиях различных отраслей промышленности. В результате было создано средство для очистки и последующей защиты системы отопления частных домов и промышленных предприятий от накипи, коррозии, биообрастаний.