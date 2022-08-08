PRORAB 1100В Отвертка аккумуляторная 4.8V 180об/мин.
Арт. Х106657
Характеристики
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Производитель
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Тип аккумулятора
|Ni-Cd
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Напряжение аккумулятора, В
|4.8
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Емкость аккумулятора, Ач
|0.6
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Макс. крутящий момент, Нм
|3
- Аккумуляторная отвертка PRORAB 1100 B предназначена для закручивания винтов, гаек, а также для сверления отверстий в различных мягких материалах. Небольшой размер не утомит кисть руки при длительной эксплуатации. Обрезиненная рукоятка не скользит и обеспечивает надежный хват. Данная модель имеет индикатор аккумулятора для контроля заряда батареи. Время заряда аккумулятора составляет 3-5 часов. Температурный режим эксплуатации: от +50 до +350 С
Преимущества
- Небольшой вес играет большую роль при долгой работе, делая ее неутомительной
- С помощью нажатия на клавишу пуска легко и просто регулировать рабочую скорость шуруповерта
- Подсветка рабочей зоны обеспечивает точную работу даже в тёмных условиях