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PRORAB 1100В Отвертка аккумуляторная 4.8V 180об/мин.
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные отвертки
    PRORAB 1100В Отвертка аккумуляторная 4.8V 180об/мин.
    Арт. Х106657
    5.0
    1
    PRORAB 1100В Отвертка аккумуляторная 4.8V 180об/мин.
    PRORAB 1100В Отвертка аккумуляторная 4.8V 180об/мин.
    PRORAB 1100В Отвертка аккумуляторная 4.8V 180об/мин.
    PRORAB 1100В Отвертка аккумуляторная 4.8V 180об/мин.
    PRORAB 1100В Отвертка аккумуляторная 4.8V 180об/мин.
    PRORAB 1100В Отвертка аккумуляторная 4.8V 180об/мин.
      PRORAB 1100В Отвертка аккумуляторная 4.8V 180об/мин.
      PRORAB 1100В Отвертка аккумуляторная 4.8V 180об/мин.
      PRORAB 1100В Отвертка аккумуляторная 4.8V 180об/мин.
      PRORAB 1100В Отвертка аккумуляторная 4.8V 180об/мин.
      PRORAB 1100В Отвертка аккумуляторная 4.8V 180об/мин.
      PRORAB 1100В Отвертка аккумуляторная 4.8V 180об/мин.

      PRORAB 1100В Отвертка аккумуляторная 4.8V 180об/мин.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106657
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Тип аккумулятора
      		Ni-Cd
      Напряжение аккумулятора, В
      		4.8
      Емкость аккумулятора, Ач
      		0.6
      Макс. крутящий момент, Нм
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная отвертка PRORAB 1100 B предназначена для закручивания винтов, гаек, а также для сверления отверстий в различных мягких материалах. Небольшой размер не утомит кисть руки при длительной эксплуатации. Обрезиненная рукоятка не скользит и обеспечивает надежный хват. Данная модель имеет индикатор аккумулятора для контроля заряда батареи. Время заряда аккумулятора составляет 3-5 часов. Температурный режим эксплуатации: от +50 до +350 С

        Преимущества

        • Небольшой вес играет большую роль при долгой работе, делая ее неутомительной
        • С помощью нажатия на клавишу пуска легко и просто регулировать рабочую скорость шуруповерта
        • Подсветка рабочей зоны обеспечивает точную работу даже в тёмных условиях