PRORAB 1100В Отвертка аккумуляторная 4.8V 180об/мин.

Преимущества

Небольшой вес играет большую роль при долгой работе, делая ее неутомительной

С помощью нажатия на клавишу пуска легко и просто регулировать рабочую скорость шуруповерта

Подсветка рабочей зоны обеспечивает точную работу даже в тёмных условиях

Аккумуляторная отвертка PRORAB 1100 B предназначена для закручивания винтов, гаек, а также для сверления отверстий в различных мягких материалах. Небольшой размер не утомит кисть руки при длительной эксплуатации. Обрезиненная рукоятка не скользит и обеспечивает надежный хват. Данная модель имеет индикатор аккумулятора для контроля заряда батареи. Время заряда аккумулятора составляет 3-5 часов. Температурный режим эксплуатации: от +50 до +350 С