PRORAB 125016 Круг отрезной 125*1,6*22

Отрезной круг Prorab 125016 используется в угловых шлифовальных машинах. Данный абразивный диск предназначен для работы по металлу. Искусственная смола, которая образуется путем сочетания формалина и фенола в определенных пропорциях, придает высокую прочность оснастке. В качестве абразива используется электрокорунд. Благодаря бакелитовой связке исключается разлет осколков и мелких частиц абразивного слоя при заклинивании или повреждении диска.

Максимальное число оборотов - 12200 об/мин



