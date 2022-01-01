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PRORAB 1250605 Круг самозацепляемый d125мм К60 5штук
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Самоклеящиеся шлифовальные круги
    PRORAB 1250605 Круг самозацепляемый d125мм К60 5штук
    Арт. 900622103
    PRORAB 1250605 Круг самозацепляемый d125мм К60 5штук

      PRORAB 1250605 Круг самозацепляемый d125мм К60 5штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 900622103

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Тип оборудования
      		самоклеящийся шлифовальный диск
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Круг самозаплеямый PRORAB(ПРОРАБ) 1250605 используется в эксцентриковых шлифовальных машинах. Он имеет бумажную основу и подходит для обработки как деревянных, так и металлических поверхностей. Оснастка крепится к опорной тарелке при помощи липучки. В комплекте 5 кругов.Технические характеристики:Зернистость60Назначениепо дереву/металлуДиаметр, мм125Количество, шт.5