PRORAB 1250605 Круг самозацепляемый d125мм К60 5штук

Круг самозаплеямый PRORAB(ПРОРАБ) 1250605 используется в эксцентриковых шлифовальных машинах. Он имеет бумажную основу и подходит для обработки как деревянных, так и металлических поверхностей. Оснастка крепится к опорной тарелке при помощи липучки. В комплекте 5 кругов.Технические характеристики:Зернистость60Назначениепо дереву/металлуДиаметр, мм125Количество, шт.5