PRORAB 1500180 Круг самозацепляемый d150мм К180 GLS3 50штук
Арт. 900622107
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|самоклеящийся шлифовальный диск
- Круг PRORAB(ПРОРАБ) 1500180 используется в эксцентриковых шлифовальных машинах. Он имеет бумажную основу и подходит для обработки как деревянных, так и металлических поверхностей. Оснастка крепится к опорной тарелке при помощи липучки. В комплекте 50 кругов.Технические характеристики:Зернистость180Назначениепо дереву/металлуДиаметр, мм150Количество, шт.50