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PRORAB 1500180 Круг самозацепляемый d150мм К180 GLS3 50штук
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Самоклеящиеся шлифовальные круги
    PRORAB 1500180 Круг самозацепляемый d150мм К180 GLS3 50штук
    Арт. 900622107
    PRORAB 1500180 Круг самозацепляемый d150мм К180 GLS3 50штук

      PRORAB 1500180 Круг самозацепляемый d150мм К180 GLS3 50штук

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 900622107

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Тип оборудования
      		самоклеящийся шлифовальный диск
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Круг PRORAB(ПРОРАБ) 1500180 используется в эксцентриковых шлифовальных машинах. Он имеет бумажную основу и подходит для обработки как деревянных, так и металлических поверхностей. Оснастка крепится к опорной тарелке при помощи липучки. В комплекте 50 кругов.Технические характеристики:Зернистость180Назначениепо дереву/металлуДиаметр, мм150Количество, шт.50