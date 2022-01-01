PRORAB 1500180 Круг самозацепляемый d150мм К180 GLS3 50штук

Круг PRORAB(ПРОРАБ) 1500180 используется в эксцентриковых шлифовальных машинах. Он имеет бумажную основу и подходит для обработки как деревянных, так и металлических поверхностей. Оснастка крепится к опорной тарелке при помощи липучки. В комплекте 50 кругов.Технические характеристики:Зернистость180Назначениепо дереву/металлуДиаметр, мм150Количество, шт.50