Бур Prorab 2421 (SDS-Plus, 10x160/110 мм)
Арт. 9016748
Характеристики
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Производитель
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Количество предметов, шт
|1
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Назначение
|бетон
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Упаковка
|упаковка с подвесом
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По армированному бетону
|Да
Описание товара:
Бур Prorab 2421 является оснасткой к перфораторам и служит для бурения армированного бетона, кирпичной кладки, природного камня и других твердых материалов. Подходит для перфораторов с системой крепления SDS-Plus.
Преимущества и особенности:
- Выдерживает интенсивные нагрузки и обладает повышенной стойкостью к изгибам;
- Специальная желобковая спираль способствует быстрому и эффективному отводу сверлильной пыли из отверстия и уменьшает нагрев инструмента;
- Бур изготовлен из высококачественной инструментальной стали, оснащен твердосплавной пластиной с центрирующим резцом, что обеспечивает максимальную производительность, а также гарантирует высокую износостойкость оснастки и длительный срок эксплуатации.
Комплектация:
- Бур Prorab 2421 – 1 шт.