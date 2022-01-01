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PRORAB 7020 Пика SDS+ 20*250мм
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Пики
    PRORAB 7020 Пика SDS+ 20*250мм
    Арт. 9003140

      PRORAB 7020 Пика SDS+ 20*250мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9003140

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Форма наконечника
      		пика
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы