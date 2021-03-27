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Просекатель для металлического профиля Sparta 87952
3.5
2
960 ₽
Просекатели
    Просекатель для металлического профиля Sparta 87952
    Арт. X1019945
    3.5
    2
    Просекатель для металлического профиля Sparta 87952
    Просекатель для металлического профиля Sparta 87952
      Просекатель для металлического профиля Sparta 87952
      Просекатель для металлического профиля Sparta 87952

      Просекатель для металлического профиля Sparta 87952

      960 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1019945
      3.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип крепежного инструмента
      		просекатель
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      960 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Просекатель для металлического профиля 87952 под гипсокартон применяется, когда необходимо соединить металлические конструкции для создания каркасов. Просекатель весит всего один килограмм, и имеет прорезиненные рукояти, ввиду чего прекрасно лежит в руках, не соскальзывает и не дает затекать мышцам при длительной работе. Клещи для скрепления профилей спарта 87952 необходимо купить для использования на любых строительных площадках, или при ремонтных работах, требующих обращения с металлом и скрепления конструкций из этого материала.

        Преимущества 87952 просекатель:

        • Прочный инструмент;
        • Имеет широкое применение;
        • Удобен в обращении;
        • Устойчив к длительному использованию.

        Комплектация:

        • Просекатель;
        • Инструкция;
        • Упаковка.