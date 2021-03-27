Просекатель для металлического профиля Sparta 87952
Арт. X1019945
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип крепежного инструмента
|просекатель
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Вес, кг
|1
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Просекатель для металлического профиля 87952 под гипсокартон применяется, когда необходимо соединить металлические конструкции для создания каркасов. Просекатель весит всего один килограмм, и имеет прорезиненные рукояти, ввиду чего прекрасно лежит в руках, не соскальзывает и не дает затекать мышцам при длительной работе. Клещи для скрепления профилей спарта 87952 необходимо купить для использования на любых строительных площадках, или при ремонтных работах, требующих обращения с металлом и скрепления конструкций из этого материала.
Преимущества 87952 просекатель:
- Прочный инструмент;
- Имеет широкое применение;
- Удобен в обращении;
- Устойчив к длительному использованию.
Комплектация:
- Просекатель;
- Инструкция;
- Упаковка.