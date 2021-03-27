Просекатель для металлического профиля Sparta 87952

Просекатель для металлического профиля 87952 под гипсокартон применяется, когда необходимо соединить металлические конструкции для создания каркасов. Просекатель весит всего один килограмм, и имеет прорезиненные рукояти, ввиду чего прекрасно лежит в руках, не соскальзывает и не дает затекать мышцам при длительной работе. Клещи для скрепления профилей спарта 87952 необходимо купить для использования на любых строительных площадках, или при ремонтных работах, требующих обращения с металлом и скрепления конструкций из этого материала.

Преимущества 87952 просекатель:

Прочный инструмент;

Имеет широкое применение;

Удобен в обращении;

Устойчив к длительному использованию.

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