Комплект трёхходового клапана Protherm Fugas 0010027587

Комплект трехходового клапана fugas 0010027587 предназначается для установки котла СКАТ v. 14. Соединяя бойлер косвенного нагрева и котел, клапан переводит воду в выбранный канал. Устройство срабатывает автоматически, поэтому после установки и включения клапан не потребует лишних движений. Активируется электрическим линейным приводом, который уже входит в комплект поставки устройства. Он также легко заменяется и обслуживается, экономя не только время, но и деньги. Клапан выполнен из высококачественного латунного сплава, который будет служить верой и правдой не менее десяти лет. Необходимо отметить, что 3 ходовой клапан fugas 0010027587 применим только к четырнадцатой версии котла. Купить fugas 0010027587 для котла СКАТ можно для использования как в быту, так и установки бойлера в офисе.

Преимущества Комплект 3 ходового клапана fugas 0010027587:

Полный комплект устройств;

Долговечность;

Автоматизированность;

Универсальность.

Комплектация: