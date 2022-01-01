Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Комплект трёхходового клапана Protherm Fugas 0010027587
Найти аналог
Для котлов
    Комплект трёхходового клапана Protherm Fugas 0010027587
    Арт. О00000001888
    Комплект трёхходового клапана Protherm Fugas 0010027587

      Комплект трёхходового клапана Protherm Fugas 0010027587

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000001888

      Характеристики

      Производитель
      		Protherm
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

      С этим товаром смотрят

      Гидроаккумулятор Belamos 100VT
      9 346 ₽
      5.0
      Гидроаккумулятор Belamos 100VT
      Коллекторная группа Stout SMS 0917 000010, 10 выходов
      17 239 ₽
      21 000 ₽
      5.0
      Коллекторная группа Stout SMS 0917 000010, 10 выходов
      • -3 761 ₽
      • Персональная скидка
      Термостат Эван ZONT-H1
      10 580 ₽
      2.0
      Термостат Эван ZONT-H1
      Насосно-смесительный узел Valtec VALMIX VT.VALMIX.0.130, 130 мм, без насоса
      11 178 ₽
      5.0
      Насосно-смесительный узел Valtec VALMIX VT.VALMIX.0.130, 130 мм, без насоса
      Циркуляционный насос Valtec RS 25/6-130 VRS.256.13.0 с гайками
      4 567 ₽
      5.0
      Циркуляционный насос Valtec RS 25/6-130 VRS.256.13.0 с гайками
      • Персональная скидка
      Электрический котел Protherm Скат 14K
      Нет в наличии
      4.5
      Электрический котел Protherm Скат 14K
      Смотреть
      Электрический котел Protherm Скат 24K
      Нет в наличии
      5.0
      Электрический котел Protherm Скат 24K
      Смотреть
      Электрический котел Protherm Скат 9K
      Нет в наличии
      5.0
      Электрический котел Protherm Скат 9K
      Смотреть
      Резиновая прокладка Remer 66234RR, 3/4"
      Нет в наличии
      3.5
      Резиновая прокладка Remer 66234RR, 3/4"
      Смотреть
      Гидроаккумулятор Джилекс 200В
      Нет в наличии
      Гидроаккумулятор Джилекс 200В
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Комплект трехходового клапана fugas 0010027587 предназначается для установки котла СКАТ v. 14. Соединяя бойлер косвенного нагрева и котел, клапан переводит воду в выбранный канал. Устройство срабатывает автоматически, поэтому после установки и включения клапан не потребует лишних движений. Активируется электрическим линейным приводом, который уже входит в комплект поставки устройства. Он также легко заменяется и обслуживается, экономя не только время, но и деньги. Клапан выполнен из высококачественного латунного сплава, который будет служить верой и правдой не менее десяти лет. Необходимо отметить, что 3 ходовой клапан fugas 0010027587 применим только к четырнадцатой версии котла. Купить fugas 0010027587 для котла СКАТ можно для использования как в быту, так и установки бойлера в офисе.

        Преимущества Комплект 3 ходового клапана fugas 0010027587:

        • Полный комплект устройств;
        • Долговечность;
        • Автоматизированность;
        • Универсальность.

        Комплектация:

        • Механическая часть 3-ходового клапана;
        • Распределительный элемент возвратного трубопровода;
        • Кабель для электродвигателя 3-ходового клапана с разъёмами;
        • Электродвигатель 3-ходового клапана;
        • Защитный хомут электродвигателя;
        • Защитный кожух разъёма.