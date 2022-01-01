Комплект трёхходового клапана Protherm Fugas 0010027587
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Комплект трехходового клапана fugas 0010027587 предназначается для установки котла СКАТ v. 14. Соединяя бойлер косвенного нагрева и котел, клапан переводит воду в выбранный канал. Устройство срабатывает автоматически, поэтому после установки и включения клапан не потребует лишних движений. Активируется электрическим линейным приводом, который уже входит в комплект поставки устройства. Он также легко заменяется и обслуживается, экономя не только время, но и деньги. Клапан выполнен из высококачественного латунного сплава, который будет служить верой и правдой не менее десяти лет. Необходимо отметить, что 3 ходовой клапан fugas 0010027587 применим только к четырнадцатой версии котла. Купить fugas 0010027587 для котла СКАТ можно для использования как в быту, так и установки бойлера в офисе.
Преимущества Комплект 3 ходового клапана fugas 0010027587:
- Полный комплект устройств;
- Долговечность;
- Автоматизированность;
- Универсальность.
Комплектация:
- Механическая часть 3-ходового клапана;
- Распределительный элемент возвратного трубопровода;
- Кабель для электродвигателя 3-ходового клапана с разъёмами;
- Электродвигатель 3-ходового клапана;
- Защитный хомут электродвигателя;
- Защитный кожух разъёма.