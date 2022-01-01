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Газовый котел Protherm Рысь HK 24
59 900 ₽
Газовые котлы
    Газовый котел Protherm Рысь HK 24
    Арт. X11932861
    Газовый котел Protherm Рысь HK 24

      Газовый котел Protherm Рысь HK 24

      59 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 814 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Арт. X11932861

      Характеристики

      Производитель
      		Protherm
      Родина бренда
      		Чехия
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Наличие насоса
      		Да
      Все характеристики
      59 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 814 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Котел газовый настенный Protherm Рысь HK 24 предназначен для отопления частных домов, коттеджей, загородных домов, дач площадью до 250.0 кв. м. а также для организации горячего водоснабжения. Этот котел имеет раздельные теплообменники, что является большим преимуществом там, где вода богата солями кальция и магния, другими словами, вода жесткая. По умолчанию котел работает на природном магистральном газе, но при необходимости котел можно переоборудовать для работы на сжиженном газе, для этого необходимо приобрести комплект жиклеров.

        Преимущества

        • Горизонтальный коаксиальный дымоход
        • Раздельная система дымоудаления
        • Вертикальный коаксиальный дымоход
        • Закрытая камера сгорания
        • Контроль наличия пламени
        • Защита от замерзания
        • Защита от перегрева