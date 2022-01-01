Газовый котел Protherm Рысь HK 24
Арт. X11932861
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Чехия
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Тип тяги
|естественная
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Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
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Наличие насоса
|Да
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- Котел газовый настенный Protherm Рысь HK 24 предназначен для отопления частных домов, коттеджей, загородных домов, дач площадью до 250.0 кв. м. а также для организации горячего водоснабжения. Этот котел имеет раздельные теплообменники, что является большим преимуществом там, где вода богата солями кальция и магния, другими словами, вода жесткая. По умолчанию котел работает на природном магистральном газе, но при необходимости котел можно переоборудовать для работы на сжиженном газе, для этого необходимо приобрести комплект жиклеров.
Преимущества
- Горизонтальный коаксиальный дымоход
- Раздельная система дымоудаления
- Вертикальный коаксиальный дымоход
- Закрытая камера сгорания
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева