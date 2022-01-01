Газовый котел Protherm Рысь HK 24

Преимущества

Горизонтальный коаксиальный дымоход

Раздельная система дымоудаления

Вертикальный коаксиальный дымоход

Закрытая камера сгорания

Контроль наличия пламени

Защита от замерзания

Защита от перегрева





Котел газовый настенный Protherm Рысь HK 24 предназначен для отопления частных домов, коттеджей, загородных домов, дач площадью до 250.0 кв. м. а также для организации горячего водоснабжения. Этот котел имеет раздельные теплообменники, что является большим преимуществом там, где вода богата солями кальция и магния, другими словами, вода жесткая. По умолчанию котел работает на природном магистральном газе, но при необходимости котел можно переоборудовать для работы на сжиженном газе, для этого необходимо приобрести комплект жиклеров.