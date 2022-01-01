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Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS
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Магнитные уровни
    Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS
    Арт. geototal_807
    Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS
    Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS
    Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS
    Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS
    Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS
    Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS
      Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS
      Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS
      Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS
      Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS
      Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS
      Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS

      Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_807

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Уровень строительный ADA TITAN 100 PLUS А00512 — это измерительный прибор, ориентированный на профессиональную регулярную эксплуатацию. Модель характерна высокой прочностью, за счет которой подойдет для стройплощадок и промышленного использования. Надежность достигается благодаря резиновым торцевым заглушкам, предотвращающим повреждения при падениях с высоты, и профилю из толстого слоя алюминия. Кроме того, инструмент оснащен дополнительным ребром жесткости. Благодаря этому он устойчив к тяжелым нагрузкам на излом, кручение и изгиб.

        Преимущества

        • Две врезные ручки, обеспечивающие надежное удержание измерительного инструмента, оснащены нескользящими накладками. Они гарантируют, что уровень не выскользнет из рук, в том числе при работе в перчатках
        • Простота при хранении: устройство может подвешиваться за специальный вырез
        • Удобство при эксплуатации с металлическими поверхностями обеспечивается наличием в конструкции магнитов
        • В темном пространстве можно отслеживать состояние вертикального пузырькового уровня, направив источник света на зеркало, размещенное на вертикальных поверхностях