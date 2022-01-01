Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS

Уровень строительный ADA TITAN 100 PLUS А00512 — это измерительный прибор, ориентированный на профессиональную регулярную эксплуатацию. Модель характерна высокой прочностью, за счет которой подойдет для стройплощадок и промышленного использования. Надежность достигается благодаря резиновым торцевым заглушкам, предотвращающим повреждения при падениях с высоты, и профилю из толстого слоя алюминия. Кроме того, инструмент оснащен дополнительным ребром жесткости. Благодаря этому он устойчив к тяжелым нагрузкам на излом, кручение и изгиб.

Преимущества