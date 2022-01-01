Магнитный уровень Ada TITAN 100 PLUS
Арт. geototal_807
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
- Уровень строительный ADA TITAN 100 PLUS А00512 — это измерительный прибор, ориентированный на профессиональную регулярную эксплуатацию. Модель характерна высокой прочностью, за счет которой подойдет для стройплощадок и промышленного использования. Надежность достигается благодаря резиновым торцевым заглушкам, предотвращающим повреждения при падениях с высоты, и профилю из толстого слоя алюминия. Кроме того, инструмент оснащен дополнительным ребром жесткости. Благодаря этому он устойчив к тяжелым нагрузкам на излом, кручение и изгиб.
Преимущества
- Две врезные ручки, обеспечивающие надежное удержание измерительного инструмента, оснащены нескользящими накладками. Они гарантируют, что уровень не выскользнет из рук, в том числе при работе в перчатках
- Простота при хранении: устройство может подвешиваться за специальный вырез
- Удобство при эксплуатации с металлическими поверхностями обеспечивается наличием в конструкции магнитов
- В темном пространстве можно отслеживать состояние вертикального пузырькового уровня, направив источник света на зеркало, размещенное на вертикальных поверхностях