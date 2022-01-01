Магнитный уровень Ada TITAN 60 PLUS
Арт. geototal_805
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Тип
|пузырьковый
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Количество глазков, шт
|3
Подробное описание товара:Уровень строительный ADA TITAN 60 PLUS А00510 — это измерительный инструмент, ориентированный на профессиональное использование. Он обладает высокой прочностью и надежностью, за счет чего подойдет для интенсивной каждодневной эксплуатации на строительных площадках или в других тяжелых условиях. Модель объединяет в себе функционал двух инструментов: уровня и рулетки. Вдоль рабочей поверхности нанесена линейка, которая позволяет определять длину отрезков до 60 см.
Особенности и Преимущества:
- Эргономичные врезные рукоятки, расположенные в профиле, облегчают удержание инструмента за счет нескользящих резиновых накладок. Это сделает использование удобным даже в рабочих перчатках.
- Мощные магниты, установленные на рабочей поверхности устройства, позволяют работать с металлическими поверхностями (например, направляющими для ГКЛ или трубами).
- Для эксплуатации в условиях слабого освещения в корпусе предусмотрено специальное зеркало. Если направить на него свет, можно отслеживать положение пузырька.
- Высокая точность обеспечивается тремя пузырьковыми камерами, встроенными в профиль: для вертикальных и горизонтальных плоскостей, а также поверхностей с наклоном 45°.
- Вырез для подвешивания прибора облегчит хранение.
Основные технические характеристики:
- Габариты измерительного инструмента — 600 х 67 х 27 мм.
- Риски для создания уклона имеют шаг 0,5°.
Комплектация:
- Строительный уровень.
- Инструкция по эксплуатации.
- Гарантийный талон.