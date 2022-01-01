Магнитный уровень Ada TITAN 60 PLUS

Подробное описание товара:

Особенности и Преимущества:

Эргономичные врезные рукоятки, расположенные в профиле, облегчают удержание инструмента за счет нескользящих резиновых накладок. Это сделает использование удобным даже в рабочих перчатках.

Мощные магниты, установленные на рабочей поверхности устройства, позволяют работать с металлическими поверхностями (например, направляющими для ГКЛ или трубами).

Для эксплуатации в условиях слабого освещения в корпусе предусмотрено специальное зеркало. Если направить на него свет, можно отслеживать положение пузырька.

Высокая точность обеспечивается тремя пузырьковыми камерами, встроенными в профиль: для вертикальных и горизонтальных плоскостей, а также поверхностей с наклоном 45°.

Вырез для подвешивания прибора облегчит хранение.

Основные технические характеристики:

Габариты измерительного инструмента — 600 х 67 х 27 мм.

Риски для создания уклона имеют шаг 0,5°.

Комплектация:

Строительный уровень. Инструкция по эксплуатации. Гарантийный талон.

Уровень строительный ADA TITAN 60 PLUS А00510 — это измерительный инструмент, ориентированный на профессиональное использование. Он обладает высокой прочностью и надежностью, за счет чего подойдет для интенсивной каждодневной эксплуатации на строительных площадках или в других тяжелых условиях. Модель объединяет в себе функционал двух инструментов: уровня и рулетки. Вдоль рабочей поверхности нанесена линейка, которая позволяет определять длину отрезков до 60 см.