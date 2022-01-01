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Магнитный уровень Ada TITAN 60 PLUS
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Магнитные уровни
    Магнитный уровень Ada TITAN 60 PLUS
    Арт. geototal_805
    Магнитный уровень Ada TITAN 60 PLUS
    Магнитный уровень Ada TITAN 60 PLUS
    Магнитный уровень Ada TITAN 60 PLUS
      Магнитный уровень Ada TITAN 60 PLUS
      Магнитный уровень Ada TITAN 60 PLUS
      Магнитный уровень Ada TITAN 60 PLUS

      Магнитный уровень Ada TITAN 60 PLUS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_805

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Тип
      		пузырьковый
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

      • Подробное описание товара:

        Уровень строительный ADA TITAN 60 PLUS А00510 — это измерительный инструмент, ориентированный на профессиональное использование. Он обладает высокой прочностью и надежностью, за счет чего подойдет для интенсивной каждодневной эксплуатации на строительных площадках или в других тяжелых условиях. Модель объединяет в себе функционал двух инструментов: уровня и рулетки. Вдоль рабочей поверхности нанесена линейка, которая позволяет определять длину отрезков до 60 см.

        Особенности и Преимущества:

        • Эргономичные врезные рукоятки, расположенные в профиле, облегчают удержание инструмента за счет нескользящих резиновых накладок. Это сделает использование удобным даже в рабочих перчатках.
        • Мощные магниты, установленные на рабочей поверхности устройства, позволяют работать с металлическими поверхностями (например, направляющими для ГКЛ или трубами).
        • Для эксплуатации в условиях слабого освещения в корпусе предусмотрено специальное зеркало. Если направить на него свет, можно отслеживать положение пузырька.
        • Высокая точность обеспечивается тремя пузырьковыми камерами, встроенными в профиль: для вертикальных и горизонтальных плоскостей, а также поверхностей с наклоном 45°.
        • Вырез для подвешивания прибора облегчит хранение.

        Основные технические характеристики:

        • Габариты измерительного инструмента — 600 х 67 х 27 мм.
        • Риски для создания уклона имеют шаг 0,5°.

        Комплектация:

        1. Строительный уровень.
        2. Инструкция по эксплуатации.
        3. Гарантийный талон.