Проточный электрический водонагреватель Thermex Surf Plus 6000
Арт. 1053020
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Способ подачи воды
|напорный
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Мин. давление воды, бар
|0.6
- THERMEX Surf Plus 6000 – это не только простой, но и довольно производительный водонагреватель, который славится наличием монтажной панели и нагревательного элемента из очень качественной нержавеющей стали. Рассматриваемая модель может быть задействована при создании полноценной системы водоснабжения в таких помещениях, как ванные комнаты и кухни.
Преимущества
- Есть возможность подключения сразу нескольких точек водозабора
- Нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Может встраиваться в систему водоснабжения
- Универсальный монтаж и возможность скрытой установки
- Работает в автоматическом режиме
- Комплектуется монтажной панелью
- Вертикальная установка
- Настенный способ крепления