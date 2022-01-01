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Проточный электрический водонагреватель Thermex Surf Plus 6000
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Проточные водонагреватели электрические
    Проточный электрический водонагреватель Thermex Surf Plus 6000
    Арт. 1053020
    Проточный электрический водонагреватель Thermex Surf Plus 6000
    Проточный электрический водонагреватель Thermex Surf Plus 6000
    Проточный электрический водонагреватель Thermex Surf Plus 6000
    Проточный электрический водонагреватель Thermex Surf Plus 6000
      Проточный электрический водонагреватель Thermex Surf Plus 6000
      Проточный электрический водонагреватель Thermex Surf Plus 6000
      Проточный электрический водонагреватель Thermex Surf Plus 6000
      Проточный электрический водонагреватель Thermex Surf Plus 6000

      Проточный электрический водонагреватель Thermex Surf Plus 6000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 1053020

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Способ подачи воды
      		напорный
      Мин. давление воды, бар
      		0.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • THERMEX Surf Plus 6000 – это не только простой, но и довольно производительный водонагреватель, который славится наличием монтажной панели и нагревательного элемента из очень качественной нержавеющей стали. Рассматриваемая модель может быть задействована при создании полноценной системы водоснабжения в таких помещениях, как ванные комнаты и кухни. 

        Преимущества

        • Есть возможность подключения сразу нескольких точек водозабора
        • Нагревательный элемент из нержавеющей стали
        • Может встраиваться в систему водоснабжения
        • Универсальный монтаж и возможность скрытой установки
        • Работает в автоматическом режиме
        • Комплектуется монтажной панелью
        • Вертикальная установка
        • Настенный способ крепления