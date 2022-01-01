Проточный электрический водонагреватель Thermex Surf Plus 6000

THERMEX Surf Plus 6000 – это не только простой, но и довольно производительный водонагреватель, который славится наличием монтажной панели и нагревательного элемента из очень качественной нержавеющей стали. Рассматриваемая модель может быть задействована при создании полноценной системы водоснабжения в таких помещениях, как ванные комнаты и кухни.

Преимущества