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Проточный электроводонагреватель Thermex Topflow 6000
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Проточный электроводонагреватель Thermex Topflow 6000
    Арт. 1053024
    Проточный электроводонагреватель Thermex Topflow 6000
    Проточный электроводонагреватель Thermex Topflow 6000
    Проточный электроводонагреватель Thermex Topflow 6000
    Проточный электроводонагреватель Thermex Topflow 6000
    Проточный электроводонагреватель Thermex Topflow 6000
    Проточный электроводонагреватель Thermex Topflow 6000
    Проточный электроводонагреватель Thermex Topflow 6000
    Проточный электроводонагреватель Thermex Topflow 6000
    Проточный электроводонагреватель Thermex Topflow 6000
    Проточный электроводонагреватель Thermex Topflow 6000
      Проточный электроводонагреватель Thermex Topflow 6000
      Проточный электроводонагреватель Thermex Topflow 6000
      Проточный электроводонагреватель Thermex Topflow 6000
      Проточный электроводонагреватель Thermex Topflow 6000
      Проточный электроводонагреватель Thermex Topflow 6000
      Проточный электроводонагреватель Thermex Topflow 6000
      Проточный электроводонагреватель Thermex Topflow 6000
      Проточный электроводонагреватель Thermex Topflow 6000
      Проточный электроводонагреватель Thermex Topflow 6000
      Проточный электроводонагреватель Thermex Topflow 6000

      Проточный электроводонагреватель Thermex Topflow 6000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 1053024

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Способ подачи воды
      		напорный
      Мин. давление воды, бар
      		0.1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляционный электрический водонагреватель Термекс Topflow 6000 предназначен для нагрева воды проточным методом. Агрегат монтируется над раковиной в ванной комнате или на кухне. Корпус выполнен из ударопрочного пластика, он оснащен ЖК-дисплеем, на котором отображается температура нагрева. Нагревательный элемент изготовлен из нержавеющей стали.

        Преимущества

        • Проточный водонагреватель помогает быстро решать все проблемы горячего водоснабжения в доме или офисе
        • Может работать на несколько точек водозабора и полностью компенсировать отсутствие горячей воды от централизованного водопровода
        • Поддерживает стабильную температуру воды даже при перепадах напора воды в системе водоснабжения
        • Установленный в водонагревателе современный процессор, в автоматическом режиме регулирует мощность и поток воды для постоянного поддерживания установленной температуры
        • Спиральный нагревательный элемент мгновенно нагреет воду до нужной температуры и в любых количествах, что экономит время пользователя
        • Спиральный нагревательный элемент выполнен из специальной нержавеющей стали с легирующими добавками, которые препятствуют возникновению накипи и защищают от коррозии
        • Такой нагревательный элемент устойчив к образованию накипи и способен бесперебойно работать даже при постоянной активной эксплуатации
        • Благодаря простому управлению установить желаемые параметры нагрева сможет даже неопытный пользователь, а умная система запомнит выбранные настройки и будет поддерживать их автоматически
        • Предусмотрено 12 температурных режимов с температурой нагрева от 40 °С до 60 °С
        • Проточный водонагреватель включается только в момент открытия крана
        • Благодаря особой конструкции водонагреватель имеет плоскую форму и сравнительно небольшие размеры, поэтому легко впишется в пространство небольших кухонь или ванных комнат
        • Интуитивно-понятное электронное управление и функциональный ЖК-дисплей с подсветкой
        • Безопасность: класс пылевлагозащты IPX4, двойная защита от перегрева, защита от включения без воды и от воздушных пробок
        • Минимальное сечение кабеля от 2,5 до 6 кв.мм
        • Рабочее давление 0.1 - 1 мПа
        • Водяной фильтр служит для защиты прибора от крупных примесей
        • Патрубки подключения снизу
        • Корпус Термекс Topflow 6000 из белоснежного ударопрочного пластика - не выгорает и не желтеет на солнце
        • Патрубки подключения, сделанные из латуни, что исключают возможность повреждения резьбового соединения при подключении водонагревателя