Проточный водонагреватель Electrolux NP 4 AQUATRONIC 2.0
Арт. 1053016
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Способ подачи воды
|напорный
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Защита от перегрева
|Да
- Проточный водонагреватель Electrolux NP 4 AQUATRONIC 2.0 оснащен мощным спиральным нагревательным элементом (4 кВт), способным быстро нагревать воду проточным методом. Прибор имеет компактный размер, монтируется под раковину, так как патрубки расположены в верхней части корпуса. Агрегат способен одновременно обеспечивать горячей водой несколько точек водоразбора.
Преимущества
- Мощный спиральный нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Водонагреватель NP 4 Aquatronic способен одновременно обеспечивать горячей водой несколько точек водоразбора
- Используется гидравлическая система управления, которая дает возможность поддерживать температуру воды в зависимости от величины потока и регулировок смесителя
- Функция автоматического включения и выключения при открытии и закрытии водопроводного крана делает эксплуатацию прибора еще более удобной
- Отличается своей высокой производительностью по нагреву воды
- Нагревательный элемент Electrolux NP 4 AQUATRONIC 2.0 изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и находится в специальных колбах
- При прохождении воды спираль ТЭНа вибрирует, предотвращая тем самым образование накипи, что значительно увеличивает ресурс работы водонагревателя
- Водонагреватель оснащен датчиком холла, который контролирует проток воды в водонагревателе
- Специальный термостат обеспечивает защиту от перегрева водонагревателя, отключая его при нагреве воды выше 70°C
- Благодаря компактности и элегантности дизайна, он легко и гармонично впишется в помещение даже самой небольшой площади и станет украшением интерьера
- Ступени мощности нагрева - 4
- Защита от включения без воды
- Нагрев воды (дельта температуры) 20 - 60 °С
- Количество режимов нагрева
- В комплекте идет ограничитель протока, который позволяет работать прибору в оптимальном режиме