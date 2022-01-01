Проточный водонагреватель Electrolux NP 4 AQUATRONIC 2.0 оснащен мощным спиральным нагревательным элементом (4 кВт), способным быстро нагревать воду проточным методом. Прибор имеет компактный размер, монтируется под раковину, так как патрубки расположены в верхней части корпуса. Агрегат способен одновременно обеспечивать горячей водой несколько точек водоразбора.

Преимущества