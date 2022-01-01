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Проточный водонагреватель Electrolux NP 4 AQUATRONIC 2.0
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Проточный водонагреватель Electrolux NP 4 AQUATRONIC 2.0
    Арт. 1053016
    Проточный водонагреватель Electrolux NP 4 AQUATRONIC 2.0
    Проточный водонагреватель Electrolux NP 4 AQUATRONIC 2.0
    Проточный водонагреватель Electrolux NP 4 AQUATRONIC 2.0
    Проточный водонагреватель Electrolux NP 4 AQUATRONIC 2.0
    Проточный водонагреватель Electrolux NP 4 AQUATRONIC 2.0
    Проточный водонагреватель Electrolux NP 4 AQUATRONIC 2.0
      Проточный водонагреватель Electrolux NP 4 AQUATRONIC 2.0
      Проточный водонагреватель Electrolux NP 4 AQUATRONIC 2.0
      Проточный водонагреватель Electrolux NP 4 AQUATRONIC 2.0
      Проточный водонагреватель Electrolux NP 4 AQUATRONIC 2.0
      Проточный водонагреватель Electrolux NP 4 AQUATRONIC 2.0
      Проточный водонагреватель Electrolux NP 4 AQUATRONIC 2.0

      Проточный водонагреватель Electrolux NP 4 AQUATRONIC 2.0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 1053016

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Способ подачи воды
      		напорный
      Защита от перегрева
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Проточный водонагреватель Electrolux NP 4 AQUATRONIC 2.0 оснащен мощным спиральным нагревательным элементом (4 кВт), способным быстро нагревать воду проточным методом. Прибор имеет компактный размер, монтируется под раковину, так как патрубки расположены в верхней части корпуса. Агрегат способен одновременно обеспечивать горячей водой несколько точек водоразбора.

        Преимущества

        • Мощный спиральный нагревательный элемент из нержавеющей стали
        • Водонагреватель NP 4 Aquatronic способен одновременно обеспечивать горячей водой несколько точек водоразбора
        • Используется гидравлическая система управления, которая дает возможность поддерживать температуру воды в зависимости от величины потока и регулировок смесителя
        • Функция автоматического включения и выключения при открытии и закрытии водопроводного крана делает эксплуатацию прибора еще более удобной
        • Отличается своей высокой производительностью по нагреву воды
        • Нагревательный элемент Electrolux NP 4 AQUATRONIC 2.0 изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и находится в специальных колбах
        • При прохождении воды спираль ТЭНа вибрирует, предотвращая тем самым образование накипи, что значительно увеличивает ресурс работы водонагревателя
        • Водонагреватель оснащен датчиком холла, который контролирует проток воды в водонагревателе
        • Специальный термостат обеспечивает защиту от перегрева водонагревателя, отключая его при нагреве воды выше 70°C
        • Благодаря компактности и элегантности дизайна, он легко и гармонично впишется в помещение даже самой небольшой площади и станет украшением интерьера
        • Ступени мощности нагрева - 4
        • Защита от включения без воды
        • Нагрев воды (дельта температуры) 20 - 60 °С
        • Количество режимов нагрева
        • В комплекте идет ограничитель протока, который позволяет работать прибору в оптимальном режиме