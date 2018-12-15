Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Проточный водонагреватель Electrolux NPX 12-18 Sensomatic Pro
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Проточный водонагреватель Electrolux NPX 12-18 Sensomatic Pro
    Арт. 1053010
    Проточный водонагреватель Electrolux NPX 12-18 Sensomatic Pro
    Проточный водонагреватель Electrolux NPX 12-18 Sensomatic Pro
    Проточный водонагреватель Electrolux NPX 12-18 Sensomatic Pro
    Проточный водонагреватель Electrolux NPX 12-18 Sensomatic Pro
    Проточный водонагреватель Electrolux NPX 12-18 Sensomatic Pro
      Проточный водонагреватель Electrolux NPX 12-18 Sensomatic Pro
      Проточный водонагреватель Electrolux NPX 12-18 Sensomatic Pro
      Проточный водонагреватель Electrolux NPX 12-18 Sensomatic Pro
      Проточный водонагреватель Electrolux NPX 12-18 Sensomatic Pro
      Проточный водонагреватель Electrolux NPX 12-18 Sensomatic Pro

      Проточный водонагреватель Electrolux NPX 12-18 Sensomatic Pro

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 1053010

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Способ подачи воды
      		напорный
      Защита от перегрева
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Проточный водонагреватель Electrolux NPX 12-18 Sensomatic Pro применяется для нагрева воды и обеспечения ей нескольких точек водоразбора. Прибор монтируется на стену, он имеет компактный и стильный корпус с сенсорным управлением и LCD-дисплеем, на котором отображается температура нагрева. Водонагреватель оснащен тремя нагревательными элементами из нержавеющей стали.

        Преимущества

        • Данный водонагреватель легко обеспечит водой как мойку с умывальником, так и позволит принять душ или ванну
        • Водонагреватель может обеспечить горячей водой несколько точек водоразбора
        • Прибор включается/выключается автоматически при открытии/закрытии водопроводного крана
        • Интеллектуальная система управления автоматически регулирует все основные параметры работы прибора и поддерживает температуру нагрева воды в диапазоне 30-60°С
        • Перегрев водонагревателя Electrolux NPX 12-18 Sensomatic Pro исключен благодаря установленному датчику защиты
        • Прибор оснащен мощными нержавеющими спиральными нагревательными элементами, изолированными от воды и защищенными от образования накипи
        • Перегрев водонагревателя исключен благодаря высокоточному защитному термостату и высокоэффективной системе обнаружения воздушных пробок
        • Ступени мощности нагрева 12/15/18 кВт
        • Благодаря элегантному дизайну и сверхкомпактным размерам водонагревателя он станет неотъемлемой частью интерьера
        • LCD-дисплей. Сенсорное управление
        • Индикация температуры нагрева
        • Индикация протока воды
        • Программирование 2-х индивидуальных температур нагрева
        • Детский режим
        • Защита от образования накипи, датчик протока и защита от перегрева
        • Электронный контроль температуры на входе и выходе из прибора