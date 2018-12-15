Проточный водонагреватель Electrolux NPX 12-18 Sensomatic Pro
Арт. 1053010
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швеция
|
Способ подачи воды
|напорный
|
Защита от перегрева
|Да
- Проточный водонагреватель Electrolux NPX 12-18 Sensomatic Pro применяется для нагрева воды и обеспечения ей нескольких точек водоразбора. Прибор монтируется на стену, он имеет компактный и стильный корпус с сенсорным управлением и LCD-дисплеем, на котором отображается температура нагрева. Водонагреватель оснащен тремя нагревательными элементами из нержавеющей стали.
Преимущества
- Данный водонагреватель легко обеспечит водой как мойку с умывальником, так и позволит принять душ или ванну
- Водонагреватель может обеспечить горячей водой несколько точек водоразбора
- Прибор включается/выключается автоматически при открытии/закрытии водопроводного крана
- Интеллектуальная система управления автоматически регулирует все основные параметры работы прибора и поддерживает температуру нагрева воды в диапазоне 30-60°С
- Перегрев водонагревателя Electrolux NPX 12-18 Sensomatic Pro исключен благодаря установленному датчику защиты
- Прибор оснащен мощными нержавеющими спиральными нагревательными элементами, изолированными от воды и защищенными от образования накипи
- Перегрев водонагревателя исключен благодаря высокоточному защитному термостату и высокоэффективной системе обнаружения воздушных пробок
- Ступени мощности нагрева 12/15/18 кВт
- Благодаря элегантному дизайну и сверхкомпактным размерам водонагревателя он станет неотъемлемой частью интерьера
- LCD-дисплей. Сенсорное управление
- Индикация температуры нагрева
- Индикация протока воды
- Программирование 2-х индивидуальных температур нагрева
- Детский режим
- Защита от образования накипи, датчик протока и защита от перегрева
- Электронный контроль температуры на входе и выходе из прибора