Преимущества

Данный водонагреватель легко обеспечит водой как мойку с умывальником, так и позволит принять душ или ванну

Водонагреватель может обеспечить горячей водой несколько точек водоразбора

Прибор включается/выключается автоматически при открытии/закрытии водопроводного крана

Интеллектуальная система управления автоматически регулирует все основные параметры работы прибора и поддерживает температуру нагрева воды в диапазоне 30-60°С

Перегрев водонагревателя Electrolux NPX 12-18 Sensomatic Pro исключен благодаря установленному датчику защиты

Прибор оснащен мощными нержавеющими спиральными нагревательными элементами, изолированными от воды и защищенными от образования накипи

Перегрев водонагревателя исключен благодаря высокоточному защитному термостату и высокоэффективной системе обнаружения воздушных пробок

Ступени мощности нагрева 12/15/18 кВт

Благодаря элегантному дизайну и сверхкомпактным размерам водонагревателя он станет неотъемлемой частью интерьера

LCD-дисплей. Сенсорное управление

Индикация температуры нагрева

Индикация протока воды

Программирование 2-х индивидуальных температур нагрева

Детский режим

Защита от образования накипи, датчик протока и защита от перегрева

Электронный контроль температуры на входе и выходе из прибора

Проточный водонагреватель Electrolux NPX 12-18 Sensomatic Pro применяется для нагрева воды и обеспечения ей нескольких точек водоразбора. Прибор монтируется на стену, он имеет компактный и стильный корпус с сенсорным управлением и LCD-дисплеем, на котором отображается температура нагрева. Водонагреватель оснащен тремя нагревательными элементами из нержавеющей стали.