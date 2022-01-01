Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Проточный водонагреватель Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Проточный водонагреватель Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
    Арт. 1053011
    Проточный водонагреватель Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
    Проточный водонагреватель Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
    Проточный водонагреватель Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
    Проточный водонагреватель Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
    Проточный водонагреватель Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
    Проточный водонагреватель Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
      Проточный водонагреватель Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
      Проточный водонагреватель Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
      Проточный водонагреватель Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
      Проточный водонагреватель Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
      Проточный водонагреватель Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
      Проточный водонагреватель Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0

      Проточный водонагреватель Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 1053011

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Способ подачи воды
      		напорный
      Количество нагревательных элементов
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Проточный водонагреватель Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0 оснащен спиральным нагревательным элементом из нержавеющей стали. На корпусе расположен дисплей, скрытый под пластиковой панелью. Агрегат способен одновременно обеспечивать горячей водой несколько точек водоразбора. Изделие монтируется к стене в ванной комнате или на кухне.

        Преимущества

        • Мощный спиральный нагревательный элемент из нержавеющей стали;
        • Водонагреватель способен одновременно обеспечивать горячей водой несколько точек водоразбора;
        • Для регулировки температуры и визуального контроля уровня нагрева воды водонагреватель снабжен удобными сенсорными кнопками и информативным LCD-дисплеем;
        • Дисплей скрыт под пластиком панели управления и становится виден только при установке температуры и нагреве воды;
        • В водонагревателях используется электронная система управления, которая дает возможность регулировать температуру воды до 1°С;
        • Отличается своей высокой производительностью по нагреву воды;
        • Нагревательный элемент Electrolux NP 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0 изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и находится в специальных колбах;
        • При прохождении воды спираль ТЭНа вибрирует, предотвращая тем самым образование накипи, что значительно увеличивает ресурс работы водонагревателя;
        • Водонагреватель оснащен датчиком холла, который контролирует проток воды в водонагревателе;
        • Специальный термостат обеспечивает защиту от перегрева водонагревателя, отключая его при нагреве воды выше 70°C;
        • Благодаря компактности и элегантности дизайна, он легко и гармонично впишется в помещение даже самой небольшой площади и станет украшением интерьера;
        • Ступени мощности нагрева - 4;
        • Защита от включения без воды;
        • Нагрев воды (дельта температуры) 20 - 60 °С;
        • Количество режимов нагрева;
        • В комплекте идет ограничитель протока, который позволяет работать прибору в оптимальном режиме.