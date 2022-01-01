Проточный водонагреватель Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
Арт. 1053011
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Способ подачи воды
|напорный
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Количество нагревательных элементов
|1
- Проточный водонагреватель Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0 оснащен спиральным нагревательным элементом из нержавеющей стали. На корпусе расположен дисплей, скрытый под пластиковой панелью. Агрегат способен одновременно обеспечивать горячей водой несколько точек водоразбора. Изделие монтируется к стене в ванной комнате или на кухне.
Преимущества
- Мощный спиральный нагревательный элемент из нержавеющей стали;
- Водонагреватель способен одновременно обеспечивать горячей водой несколько точек водоразбора;
- Для регулировки температуры и визуального контроля уровня нагрева воды водонагреватель снабжен удобными сенсорными кнопками и информативным LCD-дисплеем;
- Дисплей скрыт под пластиком панели управления и становится виден только при установке температуры и нагреве воды;
- В водонагревателях используется электронная система управления, которая дает возможность регулировать температуру воды до 1°С;
- Отличается своей высокой производительностью по нагреву воды;
- Нагревательный элемент Electrolux NP 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0 изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и находится в специальных колбах;
- При прохождении воды спираль ТЭНа вибрирует, предотвращая тем самым образование накипи, что значительно увеличивает ресурс работы водонагревателя;
- Водонагреватель оснащен датчиком холла, который контролирует проток воды в водонагревателе;
- Специальный термостат обеспечивает защиту от перегрева водонагревателя, отключая его при нагреве воды выше 70°C;
- Благодаря компактности и элегантности дизайна, он легко и гармонично впишется в помещение даже самой небольшой площади и станет украшением интерьера;
- Ступени мощности нагрева - 4;
- Защита от включения без воды;
- Нагрев воды (дельта температуры) 20 - 60 °С;
- Количество режимов нагрева;
- В комплекте идет ограничитель протока, который позволяет работать прибору в оптимальном режиме.