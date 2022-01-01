Преимущества

Мощный спиральный нагревательный элемент из нержавеющей стали;

Водонагреватель способен одновременно обеспечивать горячей водой несколько точек водоразбора;

Для регулировки температуры и визуального контроля уровня нагрева воды водонагреватель снабжен удобными сенсорными кнопками и информативным LCD-дисплеем;

Дисплей скрыт под пластиком панели управления и становится виден только при установке температуры и нагреве воды;

В водонагревателях используется электронная система управления, которая дает возможность регулировать температуру воды до 1°С;

Отличается своей высокой производительностью по нагреву воды;

Нагревательный элемент Electrolux NP 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0 изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и находится в специальных колбах;

При прохождении воды спираль ТЭНа вибрирует, предотвращая тем самым образование накипи, что значительно увеличивает ресурс работы водонагревателя;

Водонагреватель оснащен датчиком холла, который контролирует проток воды в водонагревателе;

Специальный термостат обеспечивает защиту от перегрева водонагревателя, отключая его при нагреве воды выше 70°C;

Благодаря компактности и элегантности дизайна, он легко и гармонично впишется в помещение даже самой небольшой площади и станет украшением интерьера;

Ступени мощности нагрева - 4;

Защита от включения без воды;

Нагрев воды (дельта температуры) 20 - 60 °С;

Количество режимов нагрева;

В комплекте идет ограничитель протока, который позволяет работать прибору в оптимальном режиме.

Проточный водонагреватель Electrolux NPX 4 AQUATRONIC DIGITAL 2.0 оснащен спиральным нагревательным элементом из нержавеющей стали. На корпусе расположен дисплей, скрытый под пластиковой панелью. Агрегат способен одновременно обеспечивать горячей водой несколько точек водоразбора. Изделие монтируется к стене в ванной комнате или на кухне.