Проточный водонагреватель электрический Electrolux NPX 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0

Преимущества

Мощный спиральный нагревательный элемент из нержавеющей стали

Водонагреватель способен одновременно обеспечивать горячей водой несколько точек водоразбора

Для регулировки температуры и визуального контроля уровня нагрева воды водонагреватель снабжен удобными сенсорными кнопками и информативным LCD-дисплеем

Дисплей скрыт под пластиком панели управления и становится виден только при установке температуры и нагреве воды

В водонагревателях используется электронная система управления, которая дает возможность регулировать температуру воды до 1°С

Отличается своей высокой производительностью по нагреву воды

Нагревательный элемент Electrolux NP 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0 изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и находится в специальных колбах

При прохождении воды спираль ТЭНа вибрирует, предотвращая тем самым образование накипи, что значительно увеличивает ресурс работы водонагревателя

Водонагреватель оснащен датчиком холла, который контролирует проток воды в водонагревателе

Специальный термостат обеспечивает защиту от перегрева водонагревателя, отключая его при нагреве воды выше 70°C

Благодаря компактности и элегантности дизайна, он легко и гармонично впишется в помещение даже самой небольшой площади и станет украшением интерьера

Ступени мощности нагрева - 4

Защита от включения без воды

Нагрев воды (дельта температуры) 20 - 60 °С

Количество режимов нагрева

В комплекте идет ограничитель протока, который позволяет работать прибору в оптимальном режиме

Проточный водонагреватель Electrolux NPX 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0 применяется для нагрева воды. Агрегат монтируется на стену в ванной комнате или на кухне. Корпус изготовлен из пластика. На лицевой панели расположен дисплей и кнопки для регулировки температуры. Нагревающий элемент в форме спирали изготовлен из нержавеющей стали. Водонагреватель способен одновременно обеспечивать горячей водой несколько точек водоразбора.