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Проточный водонагреватель электрический Electrolux NPX 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Проточный водонагреватель электрический Electrolux NPX 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
    Арт. 1053013
    Проточный водонагреватель электрический Electrolux NPX 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
    Проточный водонагреватель электрический Electrolux NPX 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
    Проточный водонагреватель электрический Electrolux NPX 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
    Проточный водонагреватель электрический Electrolux NPX 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
    Проточный водонагреватель электрический Electrolux NPX 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
    Проточный водонагреватель электрический Electrolux NPX 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
      Проточный водонагреватель электрический Electrolux NPX 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
      Проточный водонагреватель электрический Electrolux NPX 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
      Проточный водонагреватель электрический Electrolux NPX 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
      Проточный водонагреватель электрический Electrolux NPX 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
      Проточный водонагреватель электрический Electrolux NPX 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0
      Проточный водонагреватель электрический Electrolux NPX 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0

      Проточный водонагреватель электрический Electrolux NPX 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 1053013

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Способ подачи воды
      		напорный
      Количество нагревательных элементов
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Проточный водонагреватель Electrolux NPX 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0 применяется для нагрева воды. Агрегат монтируется на стену в ванной комнате или на кухне. Корпус изготовлен из пластика. На лицевой панели расположен дисплей и кнопки для регулировки температуры. Нагревающий элемент в форме спирали изготовлен из нержавеющей стали. Водонагреватель способен одновременно обеспечивать горячей водой несколько точек водоразбора.

        Преимущества

        • Мощный спиральный нагревательный элемент из нержавеющей стали
        • Водонагреватель способен одновременно обеспечивать горячей водой несколько точек водоразбора
        • Для регулировки температуры и визуального контроля уровня нагрева воды водонагреватель снабжен удобными сенсорными кнопками и информативным LCD-дисплеем
        • Дисплей скрыт под пластиком панели управления и становится виден только при установке температуры и нагреве воды
        • В водонагревателях используется электронная система управления, которая дает возможность регулировать температуру воды до 1°С
        • Отличается своей высокой производительностью по нагреву воды
        • Нагревательный элемент Electrolux NP 6 AQUATRONIC DIGITAL 2.0 изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и находится в специальных колбах
        • При прохождении воды спираль ТЭНа вибрирует, предотвращая тем самым образование накипи, что значительно увеличивает ресурс работы водонагревателя
        • Водонагреватель оснащен датчиком холла, который контролирует проток воды в водонагревателе
        • Специальный термостат обеспечивает защиту от перегрева водонагревателя, отключая его при нагреве воды выше 70°C
        • Благодаря компактности и элегантности дизайна, он легко и гармонично впишется в помещение даже самой небольшой площади и станет украшением интерьера
        • Ступени мощности нагрева - 4
        • Защита от включения без воды
        • Нагрев воды (дельта температуры) 20 - 60 °С
        • Количество режимов нагрева
        • В комплекте идет ограничитель протока, который позволяет работать прибору в оптимальном режиме