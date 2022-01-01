Преимущества

Активное управление протоком воды (ручка регулировки на лицевой панели)

Интеллектуальная система управления

Индикация температуры нагрева

Индикация протока воды

Мощный спиральный нагревательный элемент из нержавеющей стали

Установка температуры с точностью до 1°С (30–60°С)

Программирование 1-ой индивидуальной температуры нагрева

Защита от образования накипи, датчик протока и защита от перегрева

Электронный контроль температуры на входе и выходе из прибора

Сетчатый фильтр воды

Самодиагностика

Электрический проточный водонагреватель Electrolux NPX 8 Flow Active 2.0 отличается элегантностью дизайна и высокой производительностью

Данный водонагреватель легко обеспечит водой как мойку с умывальником, так и позволит принять душ или ванну

Водонагреватель может обеспечить горячей водой несколько точек водоразбора

Прибор включается/выключается автоматически при открытии/закрытии водопроводного крана

Проточный водонагреватель Electrolux NPX 8 Flow Active 2.0 оснащен электронной системой управления. Нагрев воды проточным методом осуществляется при помощи мощного спирального нагревательного элемента, выполненного из нержавеющей стали. Водонагреватель может обеспечить горячей водой несколько точек водоразбора.