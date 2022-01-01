Проточный водонагреватель Electrolux NPX 8 Flow Active 2.0
Арт. 1053017
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швеция
|
Способ подачи воды
|напорный
|
Защита от перегрева
|Да
- Проточный водонагреватель Electrolux NPX 8 Flow Active 2.0 оснащен электронной системой управления. Нагрев воды проточным методом осуществляется при помощи мощного спирального нагревательного элемента, выполненного из нержавеющей стали. Водонагреватель может обеспечить горячей водой несколько точек водоразбора.
Преимущества
- Активное управление протоком воды (ручка регулировки на лицевой панели)
- Интеллектуальная система управления
- Индикация температуры нагрева
- Индикация протока воды
- Мощный спиральный нагревательный элемент из нержавеющей стали
- Установка температуры с точностью до 1°С (30–60°С)
- Программирование 1-ой индивидуальной температуры нагрева
- Защита от образования накипи, датчик протока и защита от перегрева
- Электронный контроль температуры на входе и выходе из прибора
- Сетчатый фильтр воды
- Самодиагностика
- Электрический проточный водонагреватель Electrolux NPX 8 Flow Active 2.0 отличается элегантностью дизайна и высокой производительностью
- Данный водонагреватель легко обеспечит водой как мойку с умывальником, так и позволит принять душ или ванну
- Водонагреватель может обеспечить горячей водой несколько точек водоразбора
- Прибор включается/выключается автоматически при открытии/закрытии водопроводного крана