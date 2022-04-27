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Сварочная проволока Deka ER 5356 СТ000001735 алюминиевая, 0.8мм, 2 кг
5.0
2
2 710 ₽
Сварочная проволока
    Сварочная проволока Deka ER 5356 СТ000001735 алюминиевая, 0.8мм, 2 кг
    Арт. X13260364
    5.0
    2
    Сварочная проволока Deka ER 5356 СТ000001735 алюминиевая, 0.8мм, 2 кг
    Сварочная проволока Deka ER 5356 СТ000001735 алюминиевая, 0.8мм, 2 кг
      Сварочная проволока Deka ER 5356 СТ000001735 алюминиевая, 0.8мм, 2 кг
      Сварочная проволока Deka ER 5356 СТ000001735 алюминиевая, 0.8мм, 2 кг

      Сварочная проволока Deka ER 5356 СТ000001735 алюминиевая, 0.8мм, 2 кг

      2 710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13260364
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Deka
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Сертификат HAKC
      		Нет
      Вариант поставки
      		в кассетах
      Все характеристики
      2 710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алюминиевая сварочная проволока ER5356 (аналог Св-АМг5) DEKA СТ000001735 применяется для полуавтоматической сварки профилей и металлоконструкций из Al - Mg сплавов, содержащих > 3% Mg, таких, как AlMg3, AlMg4, AlMg5, AlMg6 с аналогичными материалами на постоянном токе DC Pulse. Защитный газ - Ar.

        Преимущества

        • Устойчивая дуга
        • Качественный шов
        • Размер катушки - D100
        • Рядная намотка
        • Область применения - сварка профилей и металлоконструкций из Al - Mg сплавов, который содержат более 3% Mg

        Химический состав, %

        • Al - основа
        • Mg - 5
        • Mn - 0.15
        • Ti - 0.08
        • Cr - 0.12
        • Si - 0.25